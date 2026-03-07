Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Hemos hecho un partido de mucho mérito"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, afirmaba al término del derbi regional en pista de Súper Agropal Palencia que su equipo cuajó "un muy buen partido" ante un rival que no ganó de forma tan sencilla como cabría esperar dados los números del encuentro y su incuestionable talento.

Un encuentro de mucho mérito

Tras dar la enhorabuena a Súper Agropal Palencia tanto por su triunfo como por su trayectoria liguera y "el ambiente que genera en el pabellón y hace de ese partido algo muy especial", Hernández aseguró que su equipo firmó una actuación "de mucho mérito" pese al 77-66 final.

El valor de lo que no reflejan los números

"Si voy a las simples estadísticas, en un partido que nos dominan clarísimamente el rebote con 17 capturas ofensivas y, además cometemos 21 pérdidas, lo normal hubiera sido que Súper Agropal Palencia nos hubiera ganado de mucho", señaló el técnico, afirmando que ese sería el resultado esperado fruto de los guarismos en diferentes parcelas, pero que el Caja Rural CB Zamora puso "las cosas muy difíciles" a su rival y consiguió un tanteo menos abultado del previsto con esos datos.

Hernández apuntó que ese hecho se debe a que "hay cosas que no salen en las estadísticas" y que, el viernes, su equipo fue capaz de ejecutarlas en pista. "Hoy, todos los jugadores, sin excepción, han puesto en la pista el nivel de compromiso y esfuerzo necesario, ese ímpetu de no rendirse, de sacar un punto más de energía con independencia de la situación", resaltó.

Palencia y su lectura de juego

Por otra parte, esa actitud fue insuficiente para superar a Súper Agropal Palencia, realidad que Saulo Hernández desgranó de forma sencilla: "Palencia juega muy bien a baloncesto y daba un poco igual lo que intentábamos hacer porque ellos sabían perfectamente como castigarnos. Han leído muy bien cómo y cuándo hacernos daños con buenos movimientos". Una exposición que ejemplificó en Armus, "que hace cosas que no salen en las estadísticas de manera excelente y nos castigó mucho".

Saulo Hernández. / Alba Prieto

Con todo, Saulo Hernández se quedó con la sensación de haber disputado "un buen partido de baloncesto en cuanto a pasión, energía y competitividad", si bien a su equipo le faltó "en el momento más importante" un aspecto que sí tuvo su rival: "esa lectura ofensiva y defensiva de la que hizo gala Palencia, que con la calidad que tiene está más que acostumbrado a utilizar".