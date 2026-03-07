Russell y Mercedes logran una pole histórica en Australia

La nueva era de la Fórmula 1 ya es una realidad y la primera clasificación de la temporada 2026 ha constatado el dominio arrollador de Mercedes. Los de la estrella, que ya eran favoritos incluso antes de poner el coche en pista este invierno, están a un mundo, al menos a una vuelta.

George Russell ha firmado la primera pole position del curso (octava de su historial) en el circuito Albert Park de Melboune, con un tiempo de 1.18.518, mientras que su compañero Kimi Antonelli se ha asegurado la segunda posición de parrilla con el W17, a dos décimas.

El tercer clasificado, aunque ya a más siete décimas, ha sido para Isack Hadjar, piloto revelación en su estreno la pasada temporada en F1 y también este fin de semana, en su primer gran premio al volante del Red Bull. El francés ha asumido toda la responsabilidad en ausencia de Max Verstappen, que se ha ido contra el muro en Q1.

Fernando Alonso ha caído en Q1 y saldrá 17º con su Aston Martin, mientras que su compañero Lance Stroll ni siquiera ha podido participar en la sesión, después de confirmar un fallo en el motor de combustión de su AMR26. También Carlos Sainz ha quedado en el garaje.

Q1: Accidente de Verstappen

La incorporación de Cadillac como undécima escudería de la parrilla de Fórmula 1 ha cambiado las reglas de juego en clasificación, ahora con seis coches eliminados en las dos primeras rondas. Entre los seis que han caído en Q1, dos ya ni siquiera han salido a pista, Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) por los respectivos fallos técnicos de sus coches y un tercero, el actual subcampeón, Max Verstappen, se ha autodescartado tras sufrir un violento accidente del que ha salido bien librado, aunque con molestias en la mano.

Los otros tres descartados a las primeras de cambio han sido, como era de esperar, los dos pilotos de Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas, y el único Aston Martin que ha podido salir a disputar la ‘qualy’, el de Fernando Alonso. Después de los graves problemas en el motor Honda en pretemporada y también en la primera jornada de ensayos libres del GP de Australia, el asturiano se ha exprimido, como siempre, para tratar de progresar y acumular los máximos datos posibles en condiciones de clasificación y de hecho ha sido el último de los seis de Q1 en caer, hasta que Franco Colapinto ha mejorado en su última vuelta y le ha dejado fuera de Q2.

Q2: Sin españoles

La segunda criba en el circuito de Albert Park ha comenzado sin representación española y con los dos grandes favoritos, Mercedes y Ferrari, en plena batalla. A título individual, el australiano Oscar Piastri se ha mostrado mucho más entonado en casa con McLaren, mientras que su compañero y vigente campeón Lando Norris no ha dado signos de recuperación después de su discreta imagen en libres.

Russell ha confirmado su candidatura a la pole marcando el mejor tiempo de acceso a Q3 (1.18.934), con Leclerc y Antonelli a su estela, mientras que el grupo de descartes lo ha encabezado Hülkenberg, ante los Haas de Bearman y Ocon y los Alpine de Gasly y Colapinto.

Para Audi la gran noticia ha sido que en su estreno en el Mundial ha conseguido meter un coche en Q3, el de Gabriel Bortoleto. Sin embargo el monoplaza del brasileño se ha detenido por una avería en la entrada al pitlane y la FIA le ha descalificado, por lo que mañana el pupilo de Alonso arrancará décimo en parrilla.

Q3: Primera pole

La batalla definitiva por la primera pole de la temporada 2026 ha empezado con un nuevo sobresalto y bandera roja. El Mercedes de Antonelli ha salido a pista con una pieza mal fijada, un ventilador, que ha quedado en mitad de la pista. Norris, que venía justo a continuación del italiano, ha pasado por encima de los restos esparcidos por el asfalto y los comisarios han interrumpido la sesión cuando muchos pilotos preparaban su primera vuelta lanzada.

Tras el parón, Russell ha seguido a lo suyo y ha marcado la pole provisional en su primer asalto (1.19.0), aunque más lento que en su vuelta de Q2. Tampoco sus rivales directos han mejorado y Norris y Hadjar han sido los que más se han acercado, aún a medio segundo.

Antonelli ha cometido un nuevo error y se ha ido a la grava en una jornada especialmente crítica para él, después del fuerte impacto en Libres 3.

La última oportunidad, con goma blanda nueva para todos, ha dejado a Russell y Antonelli en lo más alto, confirmando que Mercedes ha llegado a este inicio de curso como el equipo más sólido y que el británico es el gran favorito en la nueva era reglamentaria.

Russell se ha anotado la pole (1.18.518), con Antonelli segundo en parrilla, a pesar de todos sus problemas este sábado. La sorpresa ha sido Isack Hadjar , nuevo compañero de Verstappen en Red Bull, que en ausencia de su jefe de filas se ha colado tercero, a ocho décimas. Leclerc y Piastri, muy lejos, han completado el top cinco, mientras que Lando Norris, con el alerón delantero roto, ha acabado sexto por delante de Lewis Hamilton.

"Ha sido un día estresante, en Libres 3 me he ido contra el muro pero los mecánicos han sido los héroes, han puesto el coche en pista y ni siquiera lo hemos podido configurar, así que estar en primera línea es increíble", ha agradecido Antonelli.

Por su parte, Russell ha celebrado su octava pole en F1: "Sabíamos que había mucho potencial, pero hasta que no llegamos al primer sábado de la temporada, nunca se sabe. El coche ha ido genial, y además han bajado las temperaturas. No es fácil de pilotar y es difícil para los aficionados entenderlo, pero creo que podemos hacer que las carreras sean interesantes", ha valorado.