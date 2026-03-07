El River Zamora se reencuentra con la victoria ante el Albense

El Caja Rural River Zamora cortó su dinámica negativa de raíz al imponerse al Pinesos Durán Albense por 3-1 en el Ángel Nieto. Un triunfo que los blanquinegros cosecharon en la segunda mitad.

Un minuto mágico, con goles de Iván y Samuel, dinamitó el partido y lo puso en favor del cuadro local, que aprovechó la expulsión del visitante Dani Ratero para sentenciar un choque que cerró Iván Gregorio con su segundo tanto en los últimos segundos.