Fútbol Sala / Segunda División B
El River Zamora se reencuentra con la victoria ante el Albense
Los blanquinegros superaron a Piensos Duran Albense con un gran segundo acto
C. J. T.
Zamora
El Caja Rural River Zamora cortó su dinámica negativa de raíz al imponerse al Pinesos Durán Albense por 3-1 en el Ángel Nieto. Un triunfo que los blanquinegros cosecharon en la segunda mitad.
Un minuto mágico, con goles de Iván y Samuel, dinamitó el partido y lo puso en favor del cuadro local, que aprovechó la expulsión del visitante Dani Ratero para sentenciar un choque que cerró Iván Gregorio con su segundo tanto en los últimos segundos.
- Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
- El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
- Cuatro pueblos de Zamora, pendientes de esta solución para subsanar el problema de turbidez del agua
- Ars Textum: 'Durante tres días, Zamora se convertirá así en la capital ibérica de la creatividad y de la artesanía”
- Promueven un centro de día de autismo en Zamora, pero una Administración se niega a aportar dinero al proyecto
- El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo
- La fiesta de la Politécnica hace vibrar a Ifeza
- Adjudicadas las obras de la carretera de acceso a Escuredo, en Sanabria