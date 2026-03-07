Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala Femenino

El River Zamora es goleado en casa por el CD Segosala

Paula León y Blanca «maquillaron» el marcador final en los últimos compases

Una imagen del duelo entre River Zamora y CD Segosala.

Una imagen del duelo entre River Zamora y CD Segosala. / Victor Garrido

C.J.T.

Zamora

El Caja Rural River Zamora cayó claramente goleado en el Ángel Nieto a manos de un CD Segosala que no dio opción alguna de luchar por el triunfo al colista y que salió vencedor de la contienda por un claro 2-10.

Las segovianas, terceras en la tabla, pisaron el acelerador desde el pitido inicial y pusieron rápidamente tierra de por medio con dos goles en los dos primeros minutos. Una renta que se fue paulatinamente incrementando hasta el 0-4 con el que se llegó al descanso.

Las locales nunca bajaron los brazos, pero las bajas lastraron su rendimiento y los tantos segovianos siguieron llegando en un segundo acto sin cambio en el guion. Un desarrollo que tuvo como nota positiva los tantos de Paula León y Blanca en la recta final del envite para «maquillar» el resultado.

