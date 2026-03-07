El Recoletas Zamora, a por un paso más hacia el play-off en casa de Bosonit Unibasket

El Recoletas Zamora viaja esta tarde hasta Logroño para encarar un partido de peso en su búsqueda por entrar en el play-off de ascenso al final de la competición regular en la Liga Challenge. Un encuentro ante un rival directo por ese objetivo, Bosonit Unibasket, que las naranjas afrontan con ambición y la seguridad de una cómoda posición en la tabla.

Un buen colchón para el sprint final

Los últimos triunfos de la escuadra de Raúl Pérez han permitido al equipo naranja llegar a este punto de la temporada con cuatro victorias de margen sobre la novena posición de la tabla. Un "colchón" a gestionar durante el final de la liga regular, pero que conviene no perder ya que las próximas jornadas tras el parón liguero que se avecina serán de máxima exigencia para Recoletas Zamora. Motivo por el que la escuadra zamorana quiere alargar su última buena racha de resultados con un nuevo triunfo.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

Un calendario que obliga a no relajarse

Así lo indicaba el técnico Raúl Pérez días antes del partido, señalando que "se han hecho las cosas bien hasta ahora y eso permite a todos estar un poco más tranquilos", pero que "hay un calendario difícil hasta final de temporada, con cinco partidos fuera". Motivo por el que una victoria más sería importante antes del parón.

A por una victoria más para cuadrar cuentas

Las cuentas naranjas por el play-off están claras para Pérez: "creo que con dos victorias más acabaríamos sextas, posiblemente y, con una más, casi seguro que entraríamos en play-off". Unos números que aspira a cuadrar ante Bosonit Unibasket, para luego poder centrar la mirada en otros puntos.

A lucir el "gen Recoletas"

Para ello, tanto el entrenador como el resto de las jugadoras naranjas confían en poder volver a mostrar "el gen Recoletas" que "se ha recuperado durante los últimos partidos". "Ser un equipo que apriete a toda la pista, agresivo", características con las que se reencontrado tras la salida de Fatou y la llegada de Ana y de Inés, dos jugadoras que "han venido con hambre" y que han aportado "esa gasolina" de la que adolecía el equipo por partidos antes de su incorporación.

Apostando por el colectivo para ganar

Precisamente, los dos fichajes y la recuperación de Aina y Marta marcan la línea positiva de un Recoletas Zamora que se ve "muy cerca" del primer objetivo de la temporada, pero que debe "seguir mirando al décimo puesto" hasta no cerrar su clasificación. Una sentencia a la que una victoria en La Rioja ayudaría mucho, triunfo que tratará de alcanzar "a través del colectivo". Ahora, con nuevas armas y "gran versatilidad" para poder hacer frente a rivales como Bosonit Unibasket, un conjunto "que está haciendo muy buen trabajo, que cuenta con gente con experiencia en la liga y que es un bloque compensado", según apuntaba Raúl Pérez.

Bosonit, un duro test

Precisamente, esa calidad rival, hace de este duelo "un gran test" de cara a las aspiraciones de un Recoletas Zamora que buscará controlar el ritmo del encuentro y el rebote en La Rioja, igualando el nivel de contacto de su adversario, para dar un paso casi definitivo hacia el play-off. Un nuevo e importante avance que buscará con la duda de Eva Carregosa, pendiente de los resultados médicos de su lesión de oído.