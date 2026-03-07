Recoletas gana en Logroño y acaricia el play off de ascenso

El Recoletas Zamarat ha dado un paso prácticamente definitivo hacia la clasificación para jugar el play off de ascenso tras firmar una valiosa victoria (62-70) en su visita este sábado al Bosonit de Logroño forjada en un gran último cuarto en el que las naranjas apretaron en defensa y no perdonaron en ataque.

El partido resultó muy igualado en los tres primeros cuartos en los que se produjeron diversas alternativas en el juego con un Bosonit casi siempre por delante. El parcial de 14-10 del segundo periodo hizo saltar las alarmas en el banquillo zamorano que reaccionó al descanso para devolverle un 14-20 a su rival.

El partido desembocó igualado en el último cuarto que comenzó con 51-52. El Zamarat tenía reservada su mayor intensidad defensiva para la recta final y comenzó a aplicarla con un robo de Ana Tainta que suponía el 53-54 y tras dos minutos sin anotaciones, las zamoranas terminaron por imponer el poderío de su banquillo, primero con un triple de Bea Sánchez que fue providencial para escaparse a cuatro puntos, poco después era Ana Tainta la que volvía a robar el balón para poner el 57-63 y un triple de Inés Gutiérrez establecía un 57-66 que ya sería definitivo tras dos infracciones en ataque cometidas por las riojanas.

El Bosonit no arrojó la toalla y luchó hasta el último minuto y pese a que se llegó a situar a solo cinco puntos, el Recoletas jugó con cabeza para terminar dominando claramente por 62-70.