Juan Carlos Rivero, cazado con el micrófono abierto en la retransmisión del Barça - Atlético: "Tienen que meter uno"

La vuelta de la semifinal de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid está dando mucho de qué hablar, pero no todas las miradas estuvieron centradas en el césped del Spotify Camp Nou, ya que muchos aficionados al fútbol estuvieron pendientes de los comentarios de Juan Carlos Rivero en La 1.

Ya es habitual que sus narraciones se conviertan en tendencia en redes sociales, debido a que a veces comete algún error que él mismo no duda en reconocer. Durante la retransmisión entre el Barça y el Atlético de Madrid, el narrador de Televisión Española estaba dando un recital, pero por un problema técnico lo dejaron al descubierto.

Tras una primera mitad impresionante del equipo de Hansi Flick, que se adelantó 2-0 en el marcador, abriendo la eliminatoria de par en par, Juan Carlos Rivero, sin ser escuchado por la audiencia de La1, comentó: "Tienen que meter uno, tío…".

La declaración del comentarista del ente público no pasó desapercibida en X, antes conocido como Twitter. Un usuario expuso: "Se les ha colado mientras daban las repeticiones en el descanso. Que vergüenza".

Otro estalló contra él: "En el directo de RTVE play el sinvergüenza de Juan Carlos Rivero ha dicho 'tienen que meter uno, tío'. A este se le está empezando a asomar el canguelo por debajo del gallumbo".