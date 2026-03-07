Carlos Garrote finaliza quinto el selectivo del K-1 200

Carlos Garrote puso fin a su participación en el selectivo nacional de Sprint Olímpico que se está celebrando en el embalse de Trasona con un quinto puesto en la final del K-1 masculino 200 metros. Una regata en la que mostró muy buenas maneras, pero en el que no tuvo opción para hacerse con una primera plaza que fue a parar a manos de Carlos Arévalo.

El zamorano, entre los aspirantes a la Copa del Mundo

Garrote, que se estrenaba en esta cita con Los Delfines de Ceuta, llegaba a la regata decisiva en la distancia de velocidad pura con opciones de acabar consiguiendo la victoria y, con ella, el billete para las Copa del Mundo que se celebrarán próximamente en Szeged y Brandemburgo. No en vano, en semifinales, el zamorano consiguió el pase para luchar por dicho premio con bastante solvencia.

Una primera jornada con cara y cruz

El viernes, Garrote vivió la cara y la cruz del deporte. En K-1 500 metros, tras superar la primera eliminatoria dentro de la cuarta serie, un incidente le apeó de poder disputar la final; un duro golpe que, poco después, dejó atrás firmando una gran semifinal en el K-1 200 metros siendo tercero en su serie y logrando el pase directo a la final del sábado.

Carlos Garrote / CG

Buenas sensaciones para la final

Esa buena sensación en la antesala de la lucha por acudir a Hungría y Alemania trató de alargarla Carlos Garrote en una dura final, mucho más rápida que la regata previa. Una en la que, ni siquiera repitiendo el 36,27 de semifinales, el zamorano hubiera logrado mejorar su definitiva quinta plaza.

Lejos de la primera plaza

Garrote remó con bravura y firmó un tiempo de 36,69. Un crono insuficiente para acabar primero, ya que Carlos Arévalo "voló" en Trasona para cruzar la meta con un tiempo de 35,07; un registro inalcanzable para el resto de rivales que cruzaron la meta con al menos un segundo diferencia.

Buen comienzo a la temporada

Aun así, y pese a no lograr el pase, las sensaciones fueron positivas y Garrote se postuló como una de las figuras a seguir dentro del piragüismo de velocidad esta temporada de la mano de Los Delfines de Ceuta.