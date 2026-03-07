Fútbol Sala
La jornada para Atlético Benavente y River Zamora: Doble duelo entre Zamora y Salamanca
El Atlético Benavente recibe esta tarde al FS Salamanca de Chema Sánchez y el River Zamora al Piensos Durán Albense FS
La vigésimo cuarta jornada de Segunda División B de fútbol sala en su grupo 1 depara este fin de semana un doble duelo entre conjuntos zamoranos y salmantinos de lo más interesante con las escuadras del Atlético Benavente y River Zamora como anfitriones.
El River, en casa ante el Albense FS
El Caja Rural River Zamora será el primero en entrar en escena este sábado. Lo hará a las 17.00 horas en el pabellón Ángel Nieto teniendo en este escenario al Piensos Durán Albense FS como adversario.
El equipo de Óscar García Poveda acude al envite impulsado por su última victoria en casa del "todopoderoso" líder Leis Pontevedra. Un triunfo de prestigio con el que cortó una mala racha y que espera sea el inicio de una buena dinámica. Sin embargo, dar continuidad a la victoria no será fácil, pues enfrente estará el equipo de Alba de Tormes, un bloque necesitado de triunfos para enlazar con las primeras posiciones de la tabla. Una zona que perdió de vista al acumular tres derrotas seguidas en sus últimos envites.
El Atlético Benavente recibe al FS Salamanca de Sánchez
Necesitado de ese triunfo que le permita cambiar el rumbo encara también esta jornada el Caja Rural Atlético Benavente, cuyo último empate frente al Deportivo Laviana no le dejó nada satisfecho. Los de Macías tendrán ocasión, a partir de las 19.00 horas en La Rosaleda, de mejorar esa sensación con tres puntos si derrotan a un FS Salamanca que es rival directo por las primeras plazas y que acude a Benavente como cuarto clasificado.
Derbi para el River Zamora femenino
La jornada de fútbol sala a nivel nacional para la provincia la completa el duelo de Segunda División Femenina que disputará el Caja Rural River Zamora a partir de las 19.30 horas en el Ángel Nieto frente al CD Segosala.
Las zamoranas, colistas de la clasificación, tratarán de frenar su mala racha a costa de cortar la progresión del tercer clasificado.
