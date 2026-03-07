Regional de Aficionados
Derbi en el Luciano Rubio entre Benavente y Noname como "plato fuerte" de la jornada en Regional de Aficionados
Benavente y Noname se enfrentan mañana en un fin de semana que abre el Zamora "B"
C. J. T.
El estadio Luciano Rubio será el centro del interés para la afición zamorana este fin de semana en la Regional de Aficionados con motivo de un nuevo derbi provincial. Esta vez entre un CD Benavente que acumula tres jornadas sin conocer la victoria y un CD Noname en racha que acude con muchas bajas al duelo que se jugará mañana a las 17.00 horas.
Duelos determinantes para Zamora CF "B" y Moraleja CF
Pero, además del derbi, la jornada trae otros dos partidos de gran importancia para el futuro de la competición: hoy, en los anexos del Ruta de la Plata, el Zamora CF "B" y el Ciudad Rodrigo miden fuerzas a partir de las 16.00 horas en un duelo crucial para los rojiblancos, cuya última victoria tuvo lugar tras las Navidades; mientras que, mañana a partir de las 17.00 horas, el Moraleja CF visita a Béjar Industrial en un duelo clave en la lucha por la permanencia.
