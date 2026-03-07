Atlético Valladolid "B" - BM Caja Rural Zamora: Nuevo derbi regional en casa ajena para pone el play-off "a tiro"

El Balonmano Caja Rural Zamora disputa esta tarde, a partir de las 18.00 horas en el Municipal Antonio Garnacho, un nuevo derbi regional dentro de su grupo de Primera Nacional. Un choque en el que medirá fuerzas con el siempre exigente filial del Atlético Valladolid, deseoso por infligir su segunda derrota como visitante al líder pistacho.

Una cuenta pendiente

El conjunto de Félix Mojón, que recuperó la sonrisa ante su afición el pasado fin de semana superando a BM Pereda, tiene una cuenta pendiente consigo mismo. Esa que marca su derrota hace dos jornadas en el enfrentamiento en casa de BM Ciudad de Salamanca, un resultado que avisó a los pistacho de la obligación de aplicarse al máximo en cada partido pese a la cómoda renta de la que disfrutan en la clasificación.

GALERÍA | El BM Zamora gana al Pereda cántabro / José Luis Fernández

Un filial muy peligroso

De esa herida quiere aprovecharse hoy el Atlético Valladolid "B", un filial que destaca por el talento de sus jugadores y la fuerza que otorga la juventud de su grupo. Un equipo muy ordenado a las órdenes de un buen técnico, Diego Camino, que venderá cara su derrota y que llega a la cita avalado por su gran temporada como local. Un rendimiento en casa que le ha permitido asentarse entre los equipos destacados de la liga.

Ganar, objetivo prioritario

El peligro pucelano es evidente y, por eso, el BM Caja Rural Zamora huye de confianzas. Los pistacho, como señaló su técnico en los días premios, tiene un objetivo claro: ganar. Sí, como es habitual, los "Guerreros de Viriato" tratarán de hacerlo con buen juego, pero a estas alturas de la temporada, lo importante es sumar los puntos. Y, si es posible hacerlo sin acumular bajas de cara al futuro, mejor.

Una buena defensa, clave ante la velocidad pucelana

Apelando a una defensa sólida que no permita a los vallisoletanos sacar partido de su velocidad, la atención al contragol y el repliegue, el BM Caja Rural Zamora aspira a marcar la pauta del choque como ya lo hizo ante este mismo rival en el Ángel Nieto, un duelo que no puede servir de referencia ya que el filial trabajó de cara al futuro cuando vio el partido perdido. Una labor de la que ha sacado provecho y cuyos frutos querrá exhibir hoy.

Ganar es poner el play-off a tiro

Mientras, el líder intentará seguir apoyándose en la calidad de su plantilla y una rotación que podría recuperar para la causa a Pau Ortega, ya con el alta médica. Si bien el regreso del catalán podría esperar a la próxima semana. Jornada que, en caso de ganar el líder hoy, ofrecería la posibilidad de certificar el play-off.

Los zamoranos cuentan con 41 puntos en la clasificación y el tercer clasificado, BM Sanse, ostenta 31 a falta de siete jornadas que ofrecen un total de 14 puntos. Así pues, de ganar hoy, el BM Caja Rural Zamora mantendría esa diferencia y pondría en jaque a los madrileños de cara a la siguiente jornada. Un capítulo en el que, si BM Sanse cae ante Grupo Covadonga en casa, podría ser decisivo.