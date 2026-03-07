El BM Caja Rural Zamora da un paso más en Valladolid

El BM Caja Rural Zamora, líder del Grupo B de Primera Nacional, ejerció como tal en el derbi regional frente al filial del Atlético Valladolid, rival al que superó por 31-35 para dar un paso más hacia el play-off de ascenso. Una meta que estuvo cerca de poder concretar la próxima semana, pero Grupo Covadonga falló su última bola para empatar ante BM Sanse con los pistacho habiéndose ido ya a los 43 puntos.

El líder quería demostrar su fortaleza en el pabellón Antonio Garnacho de Arroyo de la Encomienda y resarcirse de su último tropiezo como visitante en Salamanca. Por ello, saltó enérgico a pista, pero se encontró un Recoletas Arroyo muy serio y con elpunto de mira afinado.

El 3-3 del minuto cinco invitaba a pensar en un partido largo y muy igualado, pero pronto la pólvora pucelana empezó a flojear ante la meta de un Lucas que realizaba sus primeras paradas y veía como el palo también se ayudaba para evitar goles locales.

Así, poniendo todo su esfeurzo en frenar la movilidad del equipo de Diego Camino, el BM Caja Rural Zamora fue poco a poco abriendo brecha en el marcador. Y es que, en ataque, el conjunto zamorano encontraba huecos sin demasiados apuros gracias al buen hacer de Lalo y Giannini. Ambos fundamentales para desarbolar al Recoletas Arroyo y facilitar la tarea a sus compañeros, como Medina.

Al paso por el cuarto de hora, el líder ganaba de forma cómoda. El 8-14 invitaba a un partido plácido para los de Félix Mojón. Sin embargo, y aunque las rotaciones habían entrado con buen pie a la pista, el filial vallisoletano nunca bajó los brazos y empezó a castigar cada fallo de los visitantes, formación a la que regresaba tras lesión Pau Ortega.

La diferencia poco a poco se fue estrechando, pero el BM Caja Rural Zamora tiró de experiencia para, en el último minuto, asegurarse ir a vestuarios pro delante en el marcador con dos goles de ventaja.

El partido estaba muy vivio y el líder debía aplicarse de forma más contundente si quería sumar los dos puntos sin complicaciones en pista de un filial cuya movilidad generaba peligro.

El BM Caja Rural Zamora no se distrajo en el intermedio y recuperó su mejor versión al inicio de la segunda mitad. Controló el rimto de juego y volvió a enlazar buenas jugadas en ataque, con la defensa de nuevo subiendo el listón. Una combinación que permitió a los pistacho mantanerse al frente pese a la voluntad de los de Camino.

Tras diez minutos de reanudación, la renta zamorana era de cuatro goles y el Recoletas Arroyo se afanaba por mantenerse en el partido. El líder no aflojaba y a falta de un cuarto de hora para el final se ponía con 22-28 a su favor, aunque perdía a Oier por lesión en una desafortunada jugada tras apoyar mal en un disparo.

Esa acción distrajo brevemente a los zamoranos y permitió al filial vallisoletano acercarse en el marcador, entrando a la recta final del envite dispuesto a pelear por los dos puntos con una presión asfixiante sobre el BM Caja Rural Zamora.

No lo tuvo fácil el equipo de Félix Mojón en la recta final. De hecho, su oponente llegó a dejar en tres goles la diferencia. Sin embargo, en los últimos compases, el equipo zamorano encontró siempre el pase correcto. Hizo mover el balón con fluidez y lo llevó a zonas cómodas de lanzamiento para, con buenos tantos, manejar con tesón el desenlace.

Al final, el Recoletas Arroyo cayó en la orilla ante un líder cuya solvencia quedó reflejada en el 31-35 final. Un marcador que permite a los de Félix Mojón recuperar la buena senda como visitantes en una liga que domina con mano de hierro. El cuadro de los "Guerreros de Viriato" acumula ya 43 puntos y tiene diez de ventaja sobre el tercer clasificado, BM Sanse, que ganó por la mínima en casa a Grupo Covadonga. Una renta que le acerca notablemente al play-off cuando quedan únicamente seis jornadas para el final de la fase regular. Una competición que seguirá para los pistacho ante Gijón Jovellanos.