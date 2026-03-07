El Atlético Benavente cae ante el FS Salamanca

El Caja Rural Atlético Benavente no pudo resarcirse del empate firmado en casa ante el Deportivo Laviana y encajó una nueva derrota ante su público en La Rosaleda. Esta vez frente a un FS Salamanca que se alzó ganador en un vibrante duelo que acabó con 1-4 en el marcador.

Trató el cuadro local de llevar la batuta al inicio del choque, pero su oponente no lo permitió. FS Salamanca, con Chema Sánchez a los mandos y regresando a la que fue su casa durante muchas temporadas, se veía más entero en pista y marcaba los tiempos.

El buen arranque de los salmantinos se tradujo en gol a los siete minutos de juego. Daniel perforaba la portería de su tocayo Dani Simón y adelantaba a un FS Salamanca que, a partir de ahí, supo remar de forma notable con el viento a favor.

El Caja Rural Atlético Benavente tuvo opciones de empatar, pero la contienda acabó llegando al descanso todavía más desequilibrada tras dos nuevos goles charros en apenas un minuto. Dos tantos de Sergio y Diego que ponían el 0-3 en el luminoso.

Los locales saltaron a morder en el segundo acto y, al poco del reinicio, Charlie recortó distancias. Sin embargo, todos los intentos benaventanos fueron en vano, pues el FS Salamanca se defendió con éxito y logró matar el partido con el definitivo 1-4 a un minuto del final.