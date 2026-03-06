El Trofeo BTT Diputación de Zamora arranca este fin de semana en Santa Cristina

El Trofeo BTT Diputación de Zamora prepara su cuenta atrás para arrancar una nueva edición, la correspondiente a 2026, que se presenta con un calendario apasionante y lleno de las mismas virtudes que han hecho de esta competición una de las más populares y atractivas dentro del calendario deportivo zamorano.

Nueva campaña, mismo espíritu

A días de su estreno, que tendrá lugar este fin de semana con la prueba V Ruta BTT de Santa Cristina de la Polvorosa, los responsables de las diferentes pruebas que componen el circuito se dieron cita en Caja Rural de Zamora para una puesta de largo en la que se concretaron detalles sobre el calendario que aguarda a los ciclistas esta campaña. Una temporada que espera mantener el espíritu de las anteriores.

Apoyo incondicional de Caja Rural de Zamora y Diputación de Zamora

Como era de esperar, el acto de presentación estuvo repleto de agradecimientos y buenas palabras por parte de todos los implicados, comenzando por el anfitrión del mismo: Caja Rural de Zamora. Desde la firma financiera se expuso la importancia de este Trofeo BTT Diputación de Zamora y la gran disposición de todos los involucrados para llevar a cabo cada una de sus pruebas a lo largo de las próximas fechas, deseando una buena acogida para la edición de 2026.

Del Canto: "Es un orgullo ser el patrocinador principal"

Esa relevancia del Trofeo BTT Diputación de Zamora fue subrayada por el diputado de Deportes, Juan del Canto, quien reafirmó el compromiso de la institución a la hora de apoyar este deporte y, en concreto, esta competición. Del Canto admitió es que es "todo un orgullo" ser patrocinador principal de este circuito, ya que cumple con todo lo que la Diputación de Zamora persigue: promoción turística de la provincia, dinamización del territorio y deporte. Todo ello bajo un ambiente familiar y festivo en cada una de las citas del calendario.

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025 / Cedidas

El esfuerzo de muchos, la fuerza de todos

El diputado también tuvo a bien felicitar y agradecer el esfuerzo de los organizadores de cada prueba, algo que también hizo Andrés Barroso por parte del CD IronBayo, organizador del circuito y cuya labor permite que "la singularidad de cada prueba se integre a la perfección en el Trofeo BTT Diputación de Zamora".

Un calendario con 14 pruebas

Fue Barroso quien, a continuación desgranó detalles sobre la edición de 2026 de esta competición nacida en 2019, si bien muchas de las pruebas que componen el circuito son bastante más antiguas. Citas que se unen a otras con menos solera para crear un calendario, todavía abierto, de 14 fechas. Prueba que recorren el territorio y que volverán a estar compuestas por una ruta corta y una ruta larga, siendo esta última la que puntúa para la clasificación del Trofeo BTT Ciudad de Zamora; si bien, la corta, cuenta con gran relevancia por ser la destinada para las jóvenes promesas locales de esta disciplina.

Inicio este fin de semana y plazos de inscripción abiertos para tres carreras

La competición arrancará este fin de semana en Santa Cristina de la Polvorosa, cuyos dorsales ya han sido repartidos y que contará con cerca de 350 ciclistas en liza. Un número que variará en las diferentes pruebas del Trofeo BTT Diputación de Zamora, adaptándose a las capacidades de cada organizador y localidad dentro de un calendario que ya maneja varios plazos de inscripción abiertos para las siguientes carreras en La Raya, Puente Mozar o Carbajales de Alba con su "clásico" Arroz a la Zamorana.