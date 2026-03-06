Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Necesitamos volver a usar la pelota bien, con calma y orden"

Óscar Cano transmitió un mensaje claro en rueda de prensa antes del duelo entre el Zamora CF y el Real Avilés del próximo domingo. El técnico reconoció que el equipo no está en su mejor momento, que se necesita determinar el problema que acarrea y, a partir de ahí, poner una solución que le permita volver a contar con buenas sensaciones. Una respuesta que no radica en la actitud, según apuntó, señalando que bajo su opinión responde más al orden, la pausa y la gestión emocional de los encuentros.

Una mala situación

El cuadro zamorano afronta la visita a tierra astur en un momento de duda, de profunda autocrítica interna. Tras varias semanas sin encontrar las sensaciones que habían llevado al equipo a los puestos altos, el técnico granadino no dudó en reconocer que la plantilla atraviesa por una "mala situación". Una que no es nueva en el fútbol ni en su carrera.

“Los buenos y los malos resultados te meten en estados de ánimo distintos, y hay que saber soportarlos”, afirmó Cano, comenzando a señalar a la posible causa (emocional) de un problema que ha analizado con sus jugadores, pues a él le gusta "saber que opinan y que sienten los futbolistas", ya que son los protagonistas del juego.

Un exceso de ganas que desordena

El técnico identificó un patrón claro en los últimos partidos: precipitación. “Hay gente fiable en el pase que ahora parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde", explicó, afirmando que quizá "el exceso de ganas penaliza” y se deja notar en los encuentros. Cano relató cómo, en el análisis en vídeo, el equipo comprobó que "la circulación de balón de hace semanas no se parece en nada a la actual"; el gran problema futbolístico del Zamora CF en los últimos encuentros.

El problema, según él, no es falta de actitud, sino todo lo contrario: “Estamos corriendo de más. Los datos del GPS muestran esfuerzos superiores, pero desordenados”. Ese desorden, según Cano, "nace de la desesperación: un mal pase, una pérdida, y el jugador corre solo a recuperarla, rompiendo la estructura colectiva".

Las imágenes del partido entre el Zamora CF y el CD Guadalajara / J. L. F.

Así pues, no es falta de actitud, ni desidia lo que se ha encontrado el cuerpo técnico repasando los encuentros, es una falta de claridad táctica, de manejo de los tiempos y el espacio sobre el terreno de juego. Y todo, según Cano, tiene un denominador común: el balón y su uso. Esa es la clave sobre la que gira el problema: “Lo que te ordena es el uso de la pelota. Si la usas mal, todo se desordena”.

Volver a la pausa y cambios tácticos

Cano insistió en la necesidad de recuperar la pausa, un concepto que considera clave en el fútbol moderno. No se trata de ralentizar, sino de permitir que el equipo respire y se coloque. “Hace falta alguien que dé una décima de segundo para que los demás ocupen los espacios en tiempo y forma”, explicó, recordando que esa pausa ya la han tenido y deben recuperarla.

El entrenador también señaló que, en este momento, quizá no sea adecuado presionar tan separados o asumir riesgos excesivos: “No es el momento de ser un equipo que se estire demasiado. Hay que hacer cosas más seguras, no más simples”.

El estado de ánimo, un factor decisivo

Cano, al recordarse la célebre frase acuñada por Valdano —“el fútbol es un estado de ánimo”— explicó que el equipo necesita reencontrar su confianza desde el propio juego, no desde discursos externos. “No lo va a arreglar un libro ni un podcast. Solo se arregla entrenando, volviendo a pasar la pelota como antes”. Ese es el primer paso para que el Zamora CF recupere la sonrisa.

Y en ese primer paso para solventar problemas, el equipo está ya trabajando. Cano no ocultó que, ahora mismo, "hay jugadores por debajo de su nivel habitual", pero defendió su compromiso: “Entrenan como toros. No han bajado los brazos ni un día”. Por eso, admite que no tiene una solución mágica para solventar el mal momento rojiblanco: “No sé todas las respuestas, es difícil saber con exactitud que ocurre". Un desconocimiento que se difumina a partir de su opinión sobre el problema, esa que centró en la gestión emocional y el trato del balón.

Aprender a vivir entre los mejores

Por último, Cano recordó que la Primera Federación es una liga extremadamente igualada, donde pequeños detalles cambian dinámicas enteras. "El fútbol es injusto con todos, también con nosotros. Hace días estabas ahí arriba y luego, un gol en propia de Carlos con la cara o un escorzo en Balaídos que será gol una vez en la vida te quitan puntos", recordaba, para señalar que "el equipo hizo un gran esfuerzo para situarse arriba, entre los mejores, pero el reto no es perseguir a los mejores, es aprender a convivir con ellos". Una convivencia que, quizá, es lo que ha desinflado a los rojiblancos.

Un mensaje final de convicción

Con todo, más allá de la crítica y del análisis, Cano mantiene intacta la fe en su plantilla y en sus posibilidades: “Este vestuario está lleno de buena gente, responsable, que quiere volver a la senda que nos llevó a los puestos de privilegio”. Y aunque no se atreve a asegurar cuándo llegará "ese clic” necesario para el Zamora, sí garantiza que se busca cada día y que se volverá a perseguir en Avilés: “Trabajamos para volver a esos estados de felicidad que merece este vestuario”.