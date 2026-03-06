El Ministerio Fiscal pide diez años y medio de prisión para el jugador del Elche Rafa Mir por agresión sexual agravada

El delantero del Elche Rafa Mir ha conocido este jueves la petición penal a la que se enfrenta por la presunta violación a una joven de 21 años, en septiembre de 2024. Según ha adelantado 'Las Provincias', el Ministerio Fiscal solicita una condena de diez años y medio de cárcel. Nueve por una agresión sexual agravada con acceso carnal, además de un año y medio de prisión por un delito de lesiones.

La solicitud de la Fiscalía también solicita que se le prohiba comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante los próximos 13 años, y también reclama la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que conlleve el contacto con menores por un periodo de ocho años, además de otros siete de libertad vigilada.

La acusación pública, en su escrito de calificación, solicita el pago a la víctima presuntamente violada por el delantero del Elche de 64.000 euros debido a las lesiones y los daños morales ocasionados que habría sufrido la joven de 21 años, según lo publicado por el diario valenciano. La víctima sufre "un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido", además de una contusión en el brazo derecho.

La posible violación a la joven, que habría ocurrido el 1 de septiembre de 2024, cuando era jugador del Valencia, en la que era su casa de la urbanización Torre, en Conill de Bétera (Valencia), lleva varios meses afectando a la estancia del ariete franjiverde en el Elche, y así seguirá siendo hasta, como poco, el mes de junio, que es cuando concluye su préstamo.

El jugador, que llegó a ser detenido en su momento, declaró el pasado mes de octubre por vía telemática, desde Palma de Mallorca, ante la jueza que lleva el caso, en Llíria (Valencia). Fue procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuso una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena.

El futbolista y su equipo de abogados ya asumían hace unos días, según anticiparon al diario Información, que habría juicio, que continúa pendiente de fecha, aunque, siguen negando en todo momento los delitos que se le imputan a su cliente y se han mostrado disconformes con el procesamiento. Públicamente, Rafa Mir evita pronunciarse sobre su situación legal, tanto en entrevistas como en ruedas de prensa. No hablará extensamente del tema, al menos, hasta que haya una sentencia firme, sea a su favor o en su contra.

El Elche, por su parte, ha asumido en todo momento como postura oficial la defensa de la presunción de inocencia de su jugador. Este jueves lo ha vuelto a hacer, negándose a valorar la nueva situación procesal de su jugador una vez conocida la petición de cárcel de la Fiscalía, que reclama para el delantero una pena de prisión de diez años y medio.

Según la calificación fiscal, la joven ha mantenido en todo momento, y sin entrar en contradicciones, los dos instantes en los que el futbolista la agrede sexualmente «empleando la violencia», tal y como recogió en el auto de procesamiento la jueza de Llíria que instruyó el caso. En el mismo documento del Ministerio Fiscal se relata como, mientras la joven trataba de apartarlo, Mir le cogió el rostro para obligarle a besarle, y presuntamente le realizó tocamientos sin su consentimiento, llegando a introducirle los dedos en la vagina, de ahí la elevada pena a la que se enfrenta. También detalla la posible segunda agresión sexual dentro del baño, en el domicilio del propio jugador.