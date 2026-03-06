El Gran Premio de Muelas del Pan llega con un cartel de lujo

El II Gran Premio Muelas del Pan – Caja Rural – Diputación de Zamora reunirá este domingo en la provincia a algunos de los mejores ciclistas élite y sub‑23 del país, en una cita que mantiene el espíritu del histórico Trofeo Iberduero —con nombres como Miguel Induráin en su palmarés— y que vuelve a apostar por un recorrido largo, exigente y decisivo en los muros de Villadepera, Villalcampo y el repecho final de Muelas del Pan.

Un recorrido selectivo para decidir al sucesor de Crause

La prueba, organizada por el Club Ciclista Cadalsa, partirá desde la Plaza de la Marina y cubrirá 165 kilómetros por diversas localidades zamoranas. El trazado presenta cambios respecto a la edición anterior en su primera mitad, aunque conserva intacto el tramo final, donde tradicionalmente se decide la carrera. Tras abandonar Zamora por la conocida “carretera de los infiernos”, terreno propicio para que cuaje la escapada, el pelotón afrontará un primer paso por Muelas del Pan y la meta volante de Ricobayo.

A partir de ahí, el recorrido se adentra en Sayago para encarar el primer ascenso a Villadepera (2.ª categoría) y continuar por las carreteras estrechas y rugosas de Abelón y Gáname hasta llegar a Bermillo de Sayago, donde se disputará otra meta volante. El regreso hacia Muelas del Pan incluye la subida al Poblado del Esla (3.ª categoría) y el primer paso por Villalcampo (2.ª categoría), antes de iniciar un bucle final de más de 50 kilómetros que concentra la mayor dureza.

Tramo decisivo

Ese tramo definitivo encadena el descenso hacia el Puente de Requejo y la posterior ascensión a Villadepera, seguida de la subida a Villalcampo, ambas de segunda categoría. Si no se rompe la carrera en ese punto, el muro final de Muelas del Pan —breve pero explosivo— decidirá al vencedor tras más de cuatro horas de esfuerzo.

Un pelotón de máximo nivel

La coincidencia en el calendario con la Copa de España de Padrón garantiza la presencia de 29 equipos de primer nivel nacional. Entre ellos destacan los filiales de estructuras profesionales como Caja Rural‑ALEA, Equipo Finisher‑Kern Pharma o Cortizo‑Burgos Burpellet BH, además de una amplia representación gallega, vasca y valenciana. También estarán presentes conjuntos habituales del calendario zamorano como Extremadura‑Pebetero, Supermercados Froiz, El Bicho‑Plataforma Central Iberum o el castellanoleonés Technosylva Maglia Rower Bembibre.

En cuanto a los favoritos, la nómina es amplia. El vigente ganador, Pedri Crause, parte como una de las referencias junto a su compañero Diego Gutiérrez. También figuran nombres como Diego Ruiz de Arcaute (Smartlog Nest), José Ramón Jiménez (Extremadura‑Pebetero), Martin Solhaug y Maksym Bilyi (Cortizo), Albert Roca (Caja Rural‑ALEA), Raúl Martín (Equipo Finisher) o Marc Dols (Illes Balears‑Arabay), reciente vencedor del Memorial Chineta.