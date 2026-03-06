Fútbol / Primera RFEF
Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: "No tengo ninguna duda, este equipo volverá a ser el que era"
"Cada uno tiene que encontrar su 100% individual y ponerlo al servicio del equipo", señaló el riojano
El Zamora CF encara su visita al Real Avilés en un momento delicado, marcado por resultados irregulares y sensaciones que no terminan de acompañar. Pero en el vestuario no hay espacio para el dramatismo. Así lo expresó este viernes el guardameta rojiblanco, Fermín Sobrón, que lanzó un mensaje de convicción absoluta: “No tengo ninguna duda, solo tengo certeza de que este equipo el domingo va a volver a encontrar su mejor cara”.
El portero reconoció que las últimas semanas han sido complicadas, no tanto por los marcadores como por la falta de fluidez en el juego. “Las sensaciones no están siendo buenas y tenemos que centrarnos en volver a encontrar ese camino”, admitió. Para él, el punto de partida es claro: recuperar la confianza desde el trabajo diario.
Autocrítica y responsabilidad individual
Sobrón explicó que la plantilla ha mantenido conversaciones internas tras el último encuentro, siguiendo la línea que ya adelantó Óscar Cano. No se trata de buscar culpables, sino de mirarse hacia dentro. “El colectivo parte siempre del éxito individual. Cada uno tiene que volver a encontrar su 100% y ponerlo al servicio del equipo”, afirmó el guardameta como lectura del grupo tras el empate ante el Deportivo Guadalajara.
El riojano insistió en que el grupo está unido y fuerte, lejos de cualquier problema humano. “Es un muy buen grupo de chavales. Todos nos llevamos muy bien”, subrayó. El reto, por tanto, no está en la convivencia, sino en el rendimiento: “Cada uno debe evaluar qué está haciendo mal, sin frustraciones. Todos los equipos tienen altibajos”.
Una semana de pasos adelante
Preguntado por la evolución del equipo en los entrenamientos, Sobrón fue rotundo: “Sin ninguna duda, la semana está siendo muy buena”. Asegura que la intensidad siempre ha estado ahí, pero ahora percibe “un puntito más de responsabilidad” en cada jugador. "No se trata de dramatizar", insistió, sino de asumir que las sensaciones deben mejorar.
"Tenemos que preguntarnos: ¿Qué puedo hacer como individuo para mejorar esa sensación? Y la respuesta es lo que estamos haciendo, entrenar al máximo”, explicó, para lanzar a continuación un mensaje claro: “No tengo ninguna duda de que vamos a volver a ser los que fuimos”.
Un partido para recuperar la identidad
El duelo ante el Real Avilés se presenta para los rojiblancos como una oportunidad para reencontrarse con su versión más reconocible. Sobrón lo afronta con plena confianza en el grupo y en el trabajo realizado durante la semana. “Este equipo va a volver a esas sensaciones que nos han llevado a que se nos exija lo que se nos exige”, señaló, confiado de que ese punto de inflexión trazado por la plantilla se deje notar el domingo.
El portero cerró su intervención con serenidad y convicción, consciente de que el equipo necesita un punto de inflexión, pero convencido de que está cerca: “Volveremos al camino que queremos. Tengo toda la certeza y ningún tipo de duda sobre ello".
