El Caja Rural CB Zamora quiere recuperar su mejor imagen en el derbi ante Súper Agropal Palencia Basket

El Caja Rural CB Zamora regresa esta noche (21.00 horas) a la acción en Primera FEB con un derbi regional de altos vuelos en Palencia, un escenario complicado al que los hombres de Saulo Hernández acuden con la firme intención de demostrar que han aprovechado la ventana FIBA para dar un paso adelante en sus evolución como equipo tras el duro varapalo de su último encuentro ante Gipuzkoa Basket.

Recuperados tras el parón liguero

El conjunto zamorano ha disfrutado de un parón liguero que se antojaba casi necesario tras la derrota sufrida en casa a manos de Gipuzkoa Basket. Un partido en el que acabó con malas sensaciones, sin haber jugado al nivel esperado y visto en semanas anteriores.

El receso por compromisos FIBA ha servido "para limpiar las cabezas y recomponer energías", según apuntaba Saulo Hernández, confiado en que su bloque recupere la frescura en pista. Y es que, "la ambición y la ilusión", según apuntó, no se ha disipado y ha estado presente en cada entrenamiento.

Un duelo complejo

Ese hambre competitivo será importante hoy para la escuadra zamorana, ya que tiene por delante un partido muy complejo para recuperar su mejor imagen. No en vano, en frente estará uno de los grande equipos de la categoría; y, además, estará impulsado por una de las aficiones más numerosas y fieles de la competición.

Así lo indicaba el propio Saulo Hernández ayer, asegurando que si bien Súper Agropal Palencia "tardó unas pocas jornadas en mostrar el nivel que se le presuponía", fue capaz de "corregir rápidamente el rumbo y ser uno rival temible". Un crecimiento morado sostenido y profundo que ha llevado a los palentinos a ocupar la tercera plaza de las clasificación siendo, en este último tramo liguero, un plantel claramente ganador. De hecho, acumula ahora mismo seis victorias consecutivas; una racha que solo supera el actual líder de la competición, Leyma Coruña.

Los morados, favoritos por todo

Súper Agropal Palencia parte hoy como favorito. "Por plantilla, dinámica y ambiente, está exigido a ganarnos", apuntó Saulo Hernández. Un papel protagónico que achacó también a su baloncesto: "son un equipo que combina, físico, disciplina y madurez". Una mezcla que liba a todos los rivales a competir sin apenas fallos para tener ocasión de ganar.

Y si bien los morados hoy contarán con dos bajas importantes como Wintering y Kunkel, Saulo Hernández no ve facilidades por ello a la hora de buscar el triunfo. "Pese a sus lesiones, ha encontrado en sus refuerzos la forma de mantener su nivel", comentaba el técnico, destacando a Mustapha Heron o Vucetic como responsables de la buena marcha palentina que sustenta también "el estado de gracia desde la dirección de Ingus Jakovics", líder del rival en este derbi para el Caja Rural CB Zamora.

Energía y concentración para igualar fuerzas

Con todo, el conjunto de Saulo Hernández apela al buen hacer realizado en encuentros previos al parón, como ante Leyma Coruña o Mombus Obradoiro, para hacer frente al tercer clasificado. Es decir, igualar la supuesta superioridad rival con un nivel de energía alto, una concentración elevada y la máxima ilusión.

"Nuestro plan de partido pasa por marcar el ritmo desde el inicio y ser nosotros mismos. Correr, atacar en transición y buscar emparejamientos favorables para superar la defensa rival", comentaba Saulo Hernández, que contará con todos sus hombres para esta contienda y que pronto (quizá ante Estudiantes) tendrá a su disposición a Prepelic.

Claves: Regularidad y asegurar el rebote

El técnico también señaló que para ganar hoy su equipo deberá "proteger el balón y asegurar el rebote", aspectos a los que se debe unir esa consistencia que faltó en el Ángel Nieto (cuando Súper Agropal Palencia firmó un parcial matador de 42-10 a su favor). Todo ello enarbolando la bandera del respeto, pero sin miedo alguno a competir con desparpajo, mirando de tú a tú al equipo morado. Haciendo gala de esa ambición cuya llama no apagó Gipuzkoa Basket.