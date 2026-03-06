Carlos Garrote remará la final de los 200 metros en el selectivo de Trasona

Carlos Garrote remará mañana en el embalse de Trasona por hacerse con una plaza para las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo, competiciones internacionales cuyas plazas para el equipo español están en juego este fin de semana en el selectivo nacional que se está celebrando en aguas asturianas.

Garrote, a por todas en dos distancias

El palista zamorano, que debutaba en esta competición con los colores del Club Los Delfines Ceuta, partía como uno de los aspirantes al billete para Hungría y Alemania en dos de las distancias en disputa dentro de la modalidad K-1: 200 y 500 metros. Una doble esperanza que, tras las regatas eliminatorias, quedó fijada en la prueba de velocidad pura.

Buen inicio en el medio kilómetro

Garrote abrió su actuación dentro del K-1 500, encuadrado en la cuarta manga clasificatoria del medio kilómetro con Roi Rodríguez como uno de los rivales más peligrosos de su serie. Una primera regata que el palista zamorano saldó sin apuros a dos segundos de distancia del vencedor, Rubén Escudero, firmando una cuarta plaza que le otorgaba plaza para las semifinales que se disputarían más tarde.

Carlos Garrote / CG

Mala fortuna en semifinales

En esa ronda, la competicia era ya muy alta, y para colmo de males, Carlos Garrote careció de fortuna y no tuvo opción de competir por demostrar su valía en los 500 metros. Un inoportuno incidente hizo que el zamorano cruzara la meta en último lugar, con un tiempo de 2:05 minutos, muy alejado del resto de los contendientes entre los que se encontraban Adrián Del Río, Alberto Llera o Carlos Pérez Rial.

Garrote brilla en la velocidad pura

De esa mala suerte se resarció el zamorano en su especialidad, el K-1 200 metros. La prueba de velocidad pura que arrancaba en la ronda de semifinales en Trasona.

Garrote transformó la decepción en energía y "voló" dentro de la rápida semifinal que tuvo que disputar firmando un crono de 36,27 segundos que le otorgaba la tercera plaza y el acceso directo a la final de la distancia que se disputará mañana por la tarde en Trasona.