Carlos Garrote, a por la Copa del Mundo en el selectivo nacional de Trasona

Carlos Garrote entrará hoy en escena dentro del Selectivo Nacional de C1 y K1 que tendrá lugar este fin de semana en Trasona. Una cita, la primera de la temporada dentro del equipo nacional de Sprint Olímpico, en el que se podrán en juego las plazas para las Copas del Mundo de Szeged y de Brandemburgo.

Estreno con Ceuta

El palista zamorano, que recientemente cambió de club y que se estrenará en estas lides bajo los colores de Los Delfines de Ceuta, tomará parte la cita en dos de las distancias en juego: 200 y 500 metros. En ambas, solo el ganador del selectivo conseguirá plaza para las competiciones internacionales en Hungría (del 8 al 10 de mayo) y Alemania (del 14 al 17 de mayo).

Carlos Garrote / CG

La pugna se presenta muy abierta, con muchos palistas de renombre en ambas distancias en busca del puesto en las Copas del Mundo. Un objetivo en el que también tiene su vista centrada Garrote, que ya conoce la hora y los rivales de sus primeras regatas del fin de semana en Trasona.

Horario de las primeras regatas de Garrote

Garrote abrirá fuego hoy a las 10.05 horas dentro de la cuarta serie del K-1 500 metros con Roi Rodríguez como uno de sus oponentes; mientras que su estreno en la distancia de 200 metros tendrá lugar por la tarde, a las 17.15 horas, dentro de la segunda serie en la que tendrá como rivales a Carlos Pérez Rial o Diego Da Costa, entre otros.