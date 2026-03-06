El Caja Rural CB Zamora mejora su imagen pero cae en Palencia

El Caja Rural CB Zamora retomó su camino en Primera FEB con una derrota en el derbi regional en casa de Súper Agropal Palencia, adversario que lucha por las más altas cotas y que tuvo que trabajar para vencer (77-66).

La primera canasta del derbi no se hizo esperar. A los 30 segundos, Vrankic ponía en ventaja a los locales. Un acierto que vio rápida respuesta en un triple de Ty Roberts para un Caja Rural CB Zamora con buen tono en los primeros compases.

Los zamoranos tuvieron opción de ponerse por delante, pero Kamba hizo el 4-3 con el que se inició un parcial favorable para los palentinos de 8-0. Un primer revés para el cuadro zamorano fruto de sus primeras pérdidas de balón.

El 10-3 del minuto 3 de juego no hizo bajar los brazos al equipo de Saulo Hernández. Álvaro Martínez sumaba dos puntos más para los zamoranos, obligados a defender con más acierto el rebote, que volvieron a meterse en el partido con la entrada de Naspler y Thrastarson a pista, culminando la remontada y un parcial de 0-9 con un triple de Rogers (10-12, m. 5).

El buen momento visitante obligó a Súper Agropal Palencia a pedir un tiempo muerto, impass que igualó las fuerzas y las anotaciones en la recta final del primer cuarto. Un periodo que acabó con los locales retomando el mando gracias a su mayor puntería, que deparó un 5-0 en los minutos finales que aderezaron Wintering y Peris con dos canastas cada uno (22-18).

El segundo cuarto arrancó con las espadas en todo lo alto. Borg y Van Zegeren sumaban para sus equipos y mantenían la tensión en pista. Sin embargo, nuevamente, Súper Agropal Palencia aprovechó un par de pérdidas de balón por parte visitante para incrementar la brecha en el tanteo (29-20, m. 12). Situación que forzó a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto.

El parón rompió la racha local, con Round clavando un triple para impulsar a los suyos. Canasta que no tuvo continuidad en los siguientes minutos, cuando la anotación se congeló hasta el 29-24 de Tharstarson, al que respondió Heron casi de inmediato poco antes de cumplirse el cuarto de hora de juego.

El Caja Rural CB Zamora, más activo en el rebote, trataba de salir del bajo ritmo de anotación con la primera canasta de Pauksté, pero Rogers no acertaba y Súper Agropal Palencia volvía a los cinco de diferencia.

Saulo Hernández solicitó tiempo muerto buscando agitar el partido antes del descanso. Movimiento que tuvo efecto inmediato, con un parcial de 0-7 con cuatro tiros libres de Pauksté y un triple de Roberts. Aunque, Súper Agropal Palencia se fue igualmente por delante a los vestuarios (36-35).

El buen segundo cuarto zamorano generaba ilusión de cara la segunda mitad. La misma que afianzaba el 36-36 de Roberts con el que se abría el tercer periodo. Palencia se preparaba para vivir un derbi de 20 minutos cargados de emoción.

Súper Agropal Palencia hizo el 38-36 desde la línea de personales, cobrando nuevamente ventaja e iniciando un parcial de 9-0 con el local Armus como protagonista que pondría contra las cuerdas a los zamoranos. Así lo reconoció Saulo que, tras firmar Borg el 45-36, detuvo nuevamente el choque menos de tres minutos después de la reanudación.

El Caja Rural CB Zamora no podía perder la concentración, debía ser regular y el técnico volvió a introducir cambios en pista buscando respuesta. La «hemorragia» se detuvo por minutos, pero no hubo canasta zamorana y Súper Agropal Palencia hurgó en la herida para generar una ventaja de dobles dígitos a 14 del final.

El tiempo jugaba en contra de los visitantes, pero todavía quedaba mucho partido. Más aún cuando Naspler terminaba con la sequía azulona. Un acierto al que siguió un triple de Rogers para tomar aire y ajustar el tanteo (47-41, m. 25).

La reacción zamorana, sin embargo, frenó ahí. Wintering entró en escena para frenar el avance rival y, pese a dos tiros libres de Lo, una canasta de Heron afianzaba el mando morado de cara a los diez minutos finales. Un tramo decisivo al que se llegó con el partido tremendamente igualado tras una postrera revolución visitante con a dos triples, de Naspler y Álvaro Martínez, y una bandeja del catalán (52-51).

El cuarto decisivo arrancó con los locales marcando distancias por medio de Jakovics y un parcial de 4-0. Los palentinos subían el nivel y, a pesar de dos tiros libres de Martínez, Jakovics estiraba la diferencia a siete puntos llevando al Caja Rural CB Zamora a parar el crono. Sin embargo, esta vez el tiempo muerto no cortó la dinámica morada.

Súper Agropal Palencia recuperó los diez de ventaja y Borg, tras canasta de Vrankic, puso la máxima del choque con el 68-53 que obligaba a Saulo a un nuevo receso a seis minutos del final.

El golpe fue decisivo. Y, si bien el Caja Rural CB Zamora no capituló y siguió luchando, la diferencia no menguó en los siguientes compases. Lo y Van Zegeren consiguieron ver aro, pero Súper Agropal Palencia encontraba respuesta a cada acierto rival con uno propio. Incluso a un triple de Rogers que, sumado a un tiro de Lo, llevó al equipo palentino a pedir tiempo muerto de cara a los últimos tres minutos (70-61). Al final, la diferencia fue insalvable y el Caja Rural CB Zamora se quedó sin poder acompañar de un triunfo la mejoría en su imagen respecto al último partido antes del parón liguero al caer por 77-66.