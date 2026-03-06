Piragüismo
El Barco Dragón, protagonista en Monte la Reina este fin de semana
El tercer campeonato de la modalidad reunirá casi 200 deportistas en la localización zamorana
J. B.
Monte la Reina será este sábado el escenario del III Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón, una cita autonómica que reunirá a 192 deportistas procedentes de Salamanca, Valladolid y Zamora en una prueba que continúa ganando presencia dentro del calendario regional de piragüismo.
Competición en un circuito de 2.000 metros
La jornada arrancará a las 11.00 horas con la participación de cerca de una veintena de embarcaciones DB12, formadas por diez palistas, un tambor y un timonel. Las tripulaciones competirán en las categorías Hombre Veterano, Mujer Veterano, Mixto Absoluto y BCS, sobre un circuito de 500 metros al que deberán completar dos vueltas, sumando un recorrido total de 2.000 metros.
La organización prevé que la entrega de trofeos tenga lugar a partir de las 13.15 horas, una vez finalizadas todas las mangas.
Un deporte en expansión
El barco dragón, una modalidad que combina técnica, coordinación y trabajo colectivo, continúa consolidándose en Castilla y León. Cada edición del campeonato autonómico ha ido incrementando el número de participantes, reflejo del interés creciente por esta disciplina que destaca por su carácter inclusivo y su fuerte componente de equipo.
Apoyo institucional y patrocinio
Desde Caja Rural de Zamora, una de las entidades colaboradoras, se subraya la importancia de respaldar iniciativas que fomentan la participación deportiva, la convivencia y la promoción de hábitos de vida saludables, además de contribuir a dinamizar la actividad social de la provincia.
La celebración del campeonato es posible gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, Grupo Alefran y Bodegas Monte la Reina, entidades que hacen posible el desarrollo de competiciones de este tipo en el territorio.
