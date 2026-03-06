El Barco Dragón, protagonista en Monte la Reina este fin de semana

Monte la Reina será este sábado el escenario del III Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón, una cita autonómica que reunirá a 192 deportistas procedentes de Salamanca, Valladolid y Zamora en una prueba que continúa ganando presencia dentro del calendario regional de piragüismo.

Competición en un circuito de 2.000 metros

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la participación de cerca de una veintena de embarcaciones DB12, formadas por diez palistas, un tambor y un timonel. Las tripulaciones competirán en las categorías Hombre Veterano, Mujer Veterano, Mixto Absoluto y BCS, sobre un circuito de 500 metros al que deberán completar dos vueltas, sumando un recorrido total de 2.000 metros.

La organización prevé que la entrega de trofeos tenga lugar a partir de las 13.15 horas, una vez finalizadas todas las mangas.

Un deporte en expansión

El barco dragón, una modalidad que combina técnica, coordinación y trabajo colectivo, continúa consolidándose en Castilla y León. Cada edición del campeonato autonómico ha ido incrementando el número de participantes, reflejo del interés creciente por esta disciplina que destaca por su carácter inclusivo y su fuerte componente de equipo.

Apoyo institucional y patrocinio

Desde Caja Rural de Zamora, una de las entidades colaboradoras, se subraya la importancia de respaldar iniciativas que fomentan la participación deportiva, la convivencia y la promoción de hábitos de vida saludables, además de contribuir a dinamizar la actividad social de la provincia.

La celebración del campeonato es posible gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, Grupo Alefran y Bodegas Monte la Reina, entidades que hacen posible el desarrollo de competiciones de este tipo en el territorio.