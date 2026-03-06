Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
No ve viable prorrogar Las Edades del HombreDécimo premiado en una iglesia de SanabriaCentro de día de autismo en ZamoraCasos de parasitosis bovina en SanabriaCarlos Garrote, a por la Copa del Mundo
instagramlinkedin

Piragüismo

El Barco Dragón, protagonista en Monte la Reina este fin de semana

El tercer campeonato de la modalidad reunirá casi 200 deportistas en la localización zamorana

Imagen de una actividad de Barco Dragón en Zamora.

Imagen de una actividad de Barco Dragón en Zamora. / Alba Prieto

J. B.

Monte la Reina será este sábado el escenario del III Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón, una cita autonómica que reunirá a 192 deportistas procedentes de Salamanca, Valladolid y Zamora en una prueba que continúa ganando presencia dentro del calendario regional de piragüismo.

Competición en un circuito de 2.000 metros

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la participación de cerca de una veintena de embarcaciones DB12, formadas por diez palistas, un tambor y un timonel. Las tripulaciones competirán en las categorías Hombre Veterano, Mujer Veterano, Mixto Absoluto y BCS, sobre un circuito de 500 metros al que deberán completar dos vueltas, sumando un recorrido total de 2.000 metros.

La organización prevé que la entrega de trofeos tenga lugar a partir de las 13.15 horas, una vez finalizadas todas las mangas.

Un deporte en expansión

El barco dragón, una modalidad que combina técnica, coordinación y trabajo colectivo, continúa consolidándose en Castilla y León. Cada edición del campeonato autonómico ha ido incrementando el número de participantes, reflejo del interés creciente por esta disciplina que destaca por su carácter inclusivo y su fuerte componente de equipo.

Apoyo institucional y patrocinio

Desde Caja Rural de Zamora, una de las entidades colaboradoras, se subraya la importancia de respaldar iniciativas que fomentan la participación deportiva, la convivencia y la promoción de hábitos de vida saludables, además de contribuir a dinamizar la actividad social de la provincia.

Noticias relacionadas y más

La celebración del campeonato es posible gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, Grupo Alefran y Bodegas Monte la Reina, entidades que hacen posible el desarrollo de competiciones de este tipo en el territorio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents