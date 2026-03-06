Alarma con Cristiano: su lesión es "más grave de lo esperado"

Hubo preocupación en el Al Nassr con Cristiano Ronaldo. Su lesión ante el Al Fayha determinó que se trataba de una afectación "en el tendón de su rodilla". Pocos días más tarde, esa preocupación se ha transformado en alarma después de que su entrenador, Jorge Jesús, confirmara que "tras las pruebas realizadas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano fue más grave de lo esperado".

"Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo“, dijo el técnico luso en rueda de prensa este viernes antes del partido del sábado ante el Neom Sports Club.

CR7 necesita recuperarse al 100% para estar en plena forma para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano de 2026. Además, el delantero se encuentra detrás de su récord de 1.000 goles en su cuenta personal en toda su carrera.

"Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la rodilla durante el partido contra Al Fayha. El jugador ha comenzado el proceso de rehabilitación y sus condiciones serán evaluadas día tras día", comunicó el club saudí hace unos días.

La baja de Cristiano podría ser menos dolorosa de lo que se podría pensar para su equipo. De momento, debido al conflicto en Oriente Medio, la AFC ha aplazado aún sin fecha los cuartos de final de la Champions asiática ante el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. En liga, el equipo amarillo dispone de dos puntos de ventaja respecto al segundo clasificado de la liga de Arabia Saudí, el Al-Ahli, con diez jornadas para disputarse.

En lesiones de este tipo, el 'bicho' podría estar, dependiendo del grado de rotura, de una semana a tres meses de baja, fecha límite para recuperarse de cara a la cita mundialista de este verano. En el país árabe se habla de unas cuatro semanas de baja, lo que le dejaría fuera de los amistosos de Portugal en América previos al Mundial.