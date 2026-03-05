Zamora logra 24 metales en el Regional infantil

El Campeonato de Castilla y León infantil de Invierno brindó una nueva oportunidad a los clubes zamoranos de mostrar el enorme potencial de sus canteras. Ocasión que tanto el CD Natación Zamora como el CN San José Obrero Zamora no dejaron pasar firmando excelentes resultados.

El CD Natación Zamora, pese a acudir con un grupo muy reducido de solo seis deportistas, consiguió firmar una gran actuación. Tanto a nivel colectivo, acabando como octavo en la clasificación, como a nivel individual, cosechando 17 medallas.

Dentro del sobresaliente papel de la entidad zamorana destacó el joven Hugo Guerra, quien firmó un campeonato prácticamente perfecto. El zamorano se alzó campeón en las cinco pruebas en las que participó (100 y 50 libres, 200 espalda, 200 libres y 100 mariposa), consiguiendo además la mínima para participar en el próximo Campeonato de España en los 100 metros libre con un registro de 56.30, la mejor marca por puntos FINA de todo el campeonato.

El resto de la expedición mantuvo un nivel altísimo, sumando medallas y puntos vitales en cada jornada. Así, África Refoyo destacó con su victoria en los 400 metros libres (5:08.64) y cuatro podios adicionales (dos platas en espalda y dos bronces en mariposa y espalda); Pablo López fue el gran dominador dentro de la modalidad de braza al conseguir el oro en los 50 metros (33.58) y sendas medallas de plata en los 400 y 800 metros libres, además de un bronce en el 50 libre; Mencía Pérez alcanzó lo más alto del podio en los 800 metros libres (11:07.99), así como un meritorio bronce en los 200 mariposa; Candelas Prieto rozó el oro por partida doble con una plata en los 200 metros libres (2:33.45) y una cuarta plaza en el hectómetro libre; y Alejandro Sutil se coló en el Top 10 regional en tres pruebas diferentes (libres y espalda).

Por su parte, el CN San José Obrero se hizo con nada menos que siete metales gracias al buen hacer de su escueto equipo, compuesto por solo cinco nadadores.

Jaime Carro fue el más destacado en su club con la conquista de tres oros: 400 metros libre, 50 metros espalda y 100 metros espalda, haciendo pleno de podios en su actuación con una plata en los 200 metros espalda.

Noticias relacionadas

Junto a él, también deslumbró Irene Nieto. La zamorana se alzó campeona en los 50 metros braza, logrando la mínima para el Campeonato de España con un tiempo de 36,21, y consiguió una plata y un bronce en los 100 y 200 metros de dicha modalidad. Además, cabe destacar el buen papel de Lucía Coco, Zhuze Zhu y Mateo Martín, que mejoraron sus marcas personales en diversas pruebas cosechando varios "Top 10". n