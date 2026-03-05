Viriatos jugará las semifinales de las Series Nacionales de Pádel

Cara y cruz para el Viriatos Pádel Club en los playoff de las SNP. Los equipos de la categoría de 500, se enfrentaron entre ellos en octavos, en un duelo fratricida, en el que salió vencedor el Caja Rural de Zamora frente a Zamora Pádel Indoor, pasando a los cuartos de final. El Caja Rural de Zamora, disputó los cuartos contra el Fanatiq, consiguiendo la victoria por 7-5 en un enfrentamiento ajustado, pero que le sirve para disputar la semifinal el sábado 7 de marzo contra otro equipo zamorano, el CD Pádel Ciudad de Zamora, buscando un sitio en la final del domingo, que da acceso a un puesto en la categoría 1000 y a jugar las Interseries, con los campeones de Castilla y León y Asturias.

El Ternera de Aliste del Pádel Duero.

El Future, Decoraciones Argal, logró la victoria en dieciseisavos, en un enfrentamiento muy igualado, pero que se decantó al final a su favor. El domingo, por el contrario, no pudieron superar la fase de octavos, despidiéndose así, por esta temporada, de las SNP.

Los dos equipos del Caja Rural de Morales Activa.

El Club Deportivo Morales Activa participaba con dos equipos en los playoffs de SNP: 500 Repostar, en categoría 500, y Tecozam, en categoría Future. Ambos conjuntos cayeron en su primer enfrentamiento, poniendo así punto final a su temporada en Series Nacionales de Pádel. En la Liga por Equipos de Castilla y León (LECYL), el equipo masculino de Tercera División, Repostar, se impuso por 2-1 al Astorga en una eliminatoria muy disputada.

En categoría femenina, se vivió un enfrentamiento entre los dos equipos del club: Morales Activa Caja Rural A y Morales Activa Caja Rural B, con victoria para el Caja Rural A por 2-1. Los encuentros estuvieron muy igualados.

El próximo fin de semana será clave para Morales Activa, con la participación de Fisiofyr en categoría Grand Slam y del equipo femenino Caja Rural en categoría 1000, que seguirá consolidándose en su nueva categoría tras el ascenso.

El Club Pádel Duero compitió en los Play Off de las Series Nacionales, celebrados en PadelD10 (Valladolid). En categoría 500, el PD AENUS firmó una gran actuación en octavos de final al imponerse por 8-4 a Medina Pádel Indoor. Ya en cuartos, el conjunto zamorano cayó por 9-3, finalizando así su participación. En categoría Future, el Pádel Duero Zamora Pádel Indoor se enfrentó en octavos a Olimpo Future (Salamanca), en una eliminatoria muy igualada que se resolvió por 8-4 a favor del conjunto salmantino, con un partido decisivo muy ajustado. En Tercera de la Liga Pádel CyL, el PD Ternera de Aliste firmó una actuación sobresaliente al imponerse por 3-0 al equipo de Ponferrada en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor y en Primera Categoría, el PD Caja Rural Zamora continúa invicto tras vencer por 1-2 en las instalaciones de Ocio y Pádel Tres 60 (Ávila). En Cuarta Categoría, el equipo PD Toyota Vía de la Plata no pudo sumar en el derbi disputado en el Club Pádel Albatros. n