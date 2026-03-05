La provincia reluce en el Regional de Ávila

El salvamento zamorano volvió a ser protagonista el pasado fin de semana en la región con la disputa del XXXII Campeoanto de Castilla y León en las edades infantil y cadete. Una cita que se disputó en Ávila y que contó con Salvamento Dragones Caja Rural y Salvamento Benavente firmando actuaciones muy destacadas, cosechando diversos podios en dos jornadas en las que sus deportistas se mostraron realmente solventes, consiguiendo también mejorar sus marcas.

Equiop de Dragones Caja Rural en Ávila. | CEDIDA

Salvamento y Socorrismo Benavente brilló especialmente en categoría infantil gracias a David García y Victoria del Carmen Zanfaño, campeones autonómicos en las cuatro pruebas individuales disputadas. Su rendimiento se vio reforzado por los relevos: David, junto a Ángel Cañibano, Mario Martínez y el alevín Jorge Cobreros, logró el oro en 4x50 metros aletas, plata en el 4x50 metroscombinado y bronce en obstáculos. Además, el relevo socorrista mixto con David, Victoria, Zoe Castaño y Ángel dio al club otro título autonómico, contribuyendo al tercer puesto por equipos. Zoe rozó el podio en 50 metros arrastre y obtuvo mínima nacional en 100 obstáculos, mientras que Mario, Ángel y Jorge sumaron puntos y mejoras de marca.

En cadete, Fernando Zanfaño lideró al equipo con dos platas (100 metros combinada y 50 metros remolque) y un bronce en 100 metros remolque con aletas. Iker Cobreros, en su debut, añadió un bronce en supersocorrista. Junto a Dennis del Hoyo y Pablo Martínez, el cuarteto se proclamó subcampeón autonómico en tres relevos, lo que permitió al Benavente alcanzar la plata por clubes. El relevo mixto con Fernando, Dennis, Diana Cadenas y Miriam Brime sumó otro bronce.

Todas estas medallas y las buenas marcas firmadas por el club benaventano se vieron acompañadas en Ávila pro el sólido campeonato de un Dragones Caja Rural que se mostró muy regular en la categoría cadete, con buenas marcas, encontrando su mayor brillo en edad máster con un doblete de oro.

César Tijero fue el gran protagonista de la expedición zamorana con su buen hacer en la categoría máster +45/49: dos oros (100 metros obstáculos y 100 metros socorrista) y una plata en 100 metros arrastre con aletas, además de un cuarto puesto en 50 arrastre.

Por su parte, en categoría cadete, Miguel Rodríguez destacó con un cuarto puesto en 200 metros supersocorrista y otro cuarto en el relevo del domingo, además de dos quintos puestos en 100 combinada y 50 metros arrastre. Lucía Corral se mantuvo en posiciones altas con dos sextos puestos en 200 metros obstáculos y 50 metros arrastre, un quinto en 100 combinada y un noveno en 200 supersocorrista. Los relevos cadetes sumaron varios sextos puestos en obstáculos y aletas, mientras que el combinado femenino fue séptimo. El domingo, el equipo masculino rozó el podio con una cuarta posición.

Ambos clubes completaron así un campeonato exigente y competitivo, con resultados que consolidan su presencia entre los referentes autonómicos del salvamento y socorrismo. n