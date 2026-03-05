Pauleta no jugó con Portugal contra Dinamarca

La selección nacional femenina de Portugal inició su camino hacia el Mundial 2027 con un triunfo frente a Finlandia por 2-0 en un partido en el que no pudo debutar con las "Navegadoras" Pauleta, jugadora formada en el club Amigos del Duero Zamora. El partido se jugó en el Estádio Municipal de Vizela, y Portugal se impuso en un final electrizante. Después de 90 minutos de dominio total y de varias ocasiones desperdiciadas, Portugal terminaron por imponerse en el tiempo añadido, primero con un golazo de Lucía Alves y a continuación llegaría el segundo gol en un remate cruzado de Carolina Santiago tras asistencia de Kika Nazareth. En la segunda parte, el seleccionador portugués, Francisco Neto, decidió dar entrada en el campo a Carolina Santiago, Ana Capeta, Lúcia Alves y Dolores Silva, pero Pauleta continuó en el banquillo y no pudo debutar con Portugal. n