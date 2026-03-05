Oro y bronce para Demetrio Pinto en Tordesillas

Demetrio Pinto volvió a brillar en una competición de carácter nacional, logrando una medalla de oro en dobles masculino y una de bronce en individual masculino en el Máster Nacional sub 15 de Tordesillas.

El pasado fin de semana se celebró la primera prueba de carácter nacional de la temporada para la categoría sub15 hasta Tordesillas se desplazaba el representante zamorano Demetrio Pinto que protagonió una gran competición en la que siguió demostrando ser uno de los mejores volantistas del panorama nacional.

En individual masculino, Pinto ganaba sus dos partidos con solvencia y sin muchos contratiempos. Ya en cuartos de final se enfrentaba a un rival de nivel contratiempos el cual había caído derrotado hace solamente una semana. Fue un partido igualado en todo momento que se decidía finalmente del lado de Demetrio por 21-16/21-19, sabiendo sufrir y mantener la calma en momentos muy ajustados.

En la ronda de semifinales, ya en la jornada del domingo, perdía en un partido en el que no llegó a encontrarse cómodo, logrando así una meritoria medalla de bronce.

En dobles masculino, junto a Nuno Alonso (Laguna) hacían una competición brillante ganando todos los partidos sin ceder ni un solo set, aupándose a lo más alto del podio con un juego de mucho nivel. Importante medalla de oro en esta modalidad dejando claro que la temporada promete.

El CD Bádminton Zamora sigue dejando huella en las diferentes competiciones en las que participa, y ahora vendrá la II Jornada de Liga y el internacional de Hungría para Demetrio Pinto que comienza su circuito europeo. n