Balonmano
O´Mullony regresa a la Selección Española marcando cuatro goles
Elba Álvarez también jugó en la primera victoria con Rocamora como seleccionador
M. L. S.
La selección española femenina de balonmano comenzó su andadura bajo la dirección de Joaquín Rocamora con una victoria (24-29) sobre la de Austria este miércoles que la sitúa con pie y medio en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre.
Fue también el regreso al equipo nacional de la zamorana María Prieto O´Mullony que saldó su actuación marcando cuatro goles. También jugó contra Austria la otra guerrera zamorana, Elba Álvarez, aunque no marcó esta vez.
El conjunto español tendrá la posibilidad de certificar matemáticamente su clasificación el próximo sábado (19:30) en localidad gaditana de Algeciras, donde las Guerreras volverán a enfrentarse con el combinado austríaco. Duelo en el que tratarán de refrendar las buenas sensaciones que dejaron en una segunda mitad en la que hicieron olvidar los numerosos problemas que padecieron en el primer tiempo. n
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Aliste da su último y emotivo adiós a la primera víctima mortal de 2026 en las carreteras de la comarca