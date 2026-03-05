O´Mullony regresa a la Selección Española marcando cuatro goles

La selección española femenina de balonmano comenzó su andadura bajo la dirección de Joaquín Rocamora con una victoria (24-29) sobre la de Austria este miércoles que la sitúa con pie y medio en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre.

Fue también el regreso al equipo nacional de la zamorana María Prieto O´Mullony que saldó su actuación marcando cuatro goles. También jugó contra Austria la otra guerrera zamorana, Elba Álvarez, aunque no marcó esta vez.

El conjunto español tendrá la posibilidad de certificar matemáticamente su clasificación el próximo sábado (19:30) en localidad gaditana de Algeciras, donde las Guerreras volverán a enfrentarse con el combinado austríaco. Duelo en el que tratarán de refrendar las buenas sensaciones que dejaron en una segunda mitad en la que hicieron olvidar los numerosos problemas que padecieron en el primer tiempo. n