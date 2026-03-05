Gran nivel en el Provincial de Base y Promoción

La localidad de Benavente acogió el Provincial de Base y Promoción Individual, una jornada que reunió a los clubes CD Mapecca y CDR Benavente, dejando un gran nivel sobre el tapiz y excelentes resultados para ambas entidades. En categoría Juvenil, la primera posición fue para Carla López (CDR Benavente), seguida de Lucía Martínez (CDR Mapecca) en segundo lugar y Elena Álvarez (CD Mapecca) en tercera posición. En Juvenil 2009/2010, el dominio fue para el CDR Mapecca, con Adriana Fernández proclamándose campeona; Paula Ratón fue segunda; Marta García, tercera, Raquel Gutiérrez, cuarta y Nerea Sutil, quinta. La sexta plaza fue para Lucía López, del CDR Benavente, y Vega Molezuelas terminó en séptima plaza ( Rítmica Benavente).

En Cadete 2011, Vera Labra (CDR Benavente) logró el primer puesto, seguida de Amaya Salgado (CDR Mapecca). El tercer lugar fue para Jara Fernández (CDR Benavente) y el cuarto para Carolina Luengo (CD Mapecca). En Cadete 2012, la primera posición fue para Thalía Gato, del CDR Benavente.

En Infantil 2013, Mara Casquero (CDR Benavente) subió a lo más alto del podio, mientras que en Infantil 2014, Alaia Ledo (CDR Benavente) consiguió la primera plaza.

En Alevín 2015, Valentina Román (CDR Benavente) fue primera, Laura Alonso (CDR Mapecca) segunda y Elsa Méndez (CDR Benavente) tercera. En Alevín 2016, Daniela Caro (CDR Benavente) obtuvo la primera posición.

En Promoción Juvenil, Cristina Ugidos (CDR Benavente) se proclamó campeona. Por su parte, en Promoción Alevín, Jimena Sampedro (CDR Benavente) fue primera y Emma Rodríguez (CDR Benavente) segunda. n