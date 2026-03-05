Gabriel Giannini, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Hay ganas de volver a sumar fuera de casa"

Gabriel Giannini, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, aseguraba este jueves que tanto él como el resto de sus compañeros están "muy centrados" en el duelo del fin de semana, el derbi ante el filial del Atlético Valladolid. Un conjunto al que tildó de "peligroso" y frente al que los pistacho quieren satisfacer sus ganas por vencer a domicilio tras la derrota sufrida en Salamanca hace dos jornadas.

Vencer fuera de casa, ambición pistacho

"La derrota de Salamanca demostró que somos humanos y podemos fallar. Es prueba de ello. Sabemos que podemos fallar y nos dolió, por eso tenemos muchas ganas de jugar fuera y sumar los dos puntos", comentaba el brasileño sobre la salida a Valladolid, afirmando que "es un derbi, es un partido difícil, pero por encima de ello está esa intención: saber que se puede fallar y por ello hay que hacer todo lo posible para ganar" ye incrementar el casillero.

Un derbi difícil ante un filial "peligroso"

Giannini advirtió que esa victoria no será fácil de conseguir porque los filiales "son siempre peligrosos" y más el conjunto pucelano. "Tienen un estilo de juego muy definido y depurado, porque trabajan desde siempre con el estilo del primer equipo. En este caso se trata, además, de un conjunto muy ordenado que cuenta con un excelente entrenador en el banquillo (Diego Camino)", comentaba, añadiendo: "es un rival con muchas piernas y que puede sorprendernos con una defensa alta o algo distinto que no estemos esperando". Razones que llevan al primera línea pistacho a poner el foco en la concentración: "tenemos que entrar en el partido muy atentos, sobre todo. Como locales perdieron muy pocos partidos y nos van a exigir mucho".

Gigi se eleva para lanzar un potente disparo ante BM Camargo. / J. L. F.

Primero el presente, después la fase

Ese factor, la concentración, puede parecer complicado teniendo el objetivo de la fase de ascenso muy cerca. Sin embargo, Giannini aseguró que el Balonmano Caja Rural Zamora tiene claras sus prioridades. "Desde principio de temporada, la fase de ascenso es el objetivo y está en nuestra mente, pero aunque ya esté cerca hay muchas formas de evitar caer en solo pensar en ello. Todo entrenamiento se basa en el siguiente rival y dentro del vestuario también se pone atención en jugar para superar el siguiente partido. Es el día a día lo que nos ayuda a mantener el foco en lo importante", explicó.

Contento con volver a defender, con aprender más

Un presente que Giannini encara "contento" pese a su cambio de rol debido a las lesiones. "Nunca pensé que diría esto, pero echaba de menos defender. Es algo que me gusta porque me siento más activo en el partido. En el cambio ataque-defensa tengo más tiempo para hablar con Félix (Mojón), pero defender me permite tanto estar más metido en el encuentro como salir al contragolpe o al contragol, que son dos cosas que me gustan mucho", relató, añadiendo: "por ello, estoy contento, además de por aprender cosas nuevas. Es lo que me toca hacer y aporto al equipo de otra manera, una que quizá sea importante en la fase de ascenso". Una meta a la que se llegará si "el equipo hace su parte" en lo que queda de liga, según subrayó el carioca.