Colby Rogers, jugador del Caja Rural CB Zamora, antes del duelo ante Palencia Basket: "Lo más importante será ir sin miedo"

Colby Rogers, jugador del Caja Rural CB Zamora, destacaba este jueves antes del duelo frente a Super Agropal Palencia Basket que lo más importante de cara al derbi regional de mañana viernes es "no tener miedo" y salir a por todas a la pista en busca de una nueva victoria. Una actitud primordial para un equipo que afronta con buenas sensaciones su regreso a la competición en Primera FEB tras el parón por ventanas FIBA.

Buen regreso del parón FIBA

"La energía del vestuario es buena después del parón. Es cierto que no hicimos un buen partido frente a Gipuzkoa y que dolió la derrota, pero fue un partido para aprender y lo que queremos ahora es dar una mejor imagen contra Palencia. Demostrar que no nos afecta ese partido y hacer nuestro juego, el que no mostramos ese día", comentaba el americano sobre el estado del Caja Rural CB Zamora antes de un derbi al que los azules llegan con la idea de no fallar en los aspectos básicos del juego.

Trabajo centrado en lo básico

El parón ha permitido al equipo trabajar en diferentes cosas después de la derrota ante Gipzukoa Basket, según aseguraba Rogers: "Hemos estado trabajando en las cosas importantes, las más básicas. Ganar los 50-50, limitar las posiciones fáciles de tiro al contrario, canastas sencillas y hacer difícil para el equipo rival superarnos". "Obligar al rival a que, de una u otra manera, tengan que derrotarnos y lograrlo sin dispararnos un tiro en el pie mientras lo hacemos", explicaba el jugador, señalando que para ello se ha buscado: "ser un equipo más competitivo en todos los aspectos como el rebote, la agresividad, la presión de balón...". La idea es "ajustar el tono y mostrar más regularidad".

La clave: el tono y la energía

Ese trabajo deberá verse en pista ante Super Agropal Palencia, un rival nada sencillo frente al que la clave estará en "el plan de juego" del Caja Rural CB Zamora y "ajustar el tono y la energía" para llevar el duelo a buen término. "Palencia es un lugar difícil para jugar y ganar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el tono del partido y mostrar una energía más alta que antes del parón. Ir allí y no tener miedo, pero sin confianzas. Sabiendo que tenemos la oportunidad de derrotar a cualquier equipo si hacemos las cosas bien", comentaba Rogers.

Acudir sin miedo, lo más importante

Colby Rogers destacó esa ausencia de temor como un valor importante: "Lo fundamental es encarar el partido sin ningún miedo, intentando ejecutar el plan de juego basado en impedir facilidades al rival, no darle nada, y atacarlo después. Ellos son los que tienen la presión por derrotarnos y lo mejor que podemos hacer es competir. Jugar con nuestras fuerzas, ser un equipo rápido con fuerza en las transiciones y intentar encontrar errores en el rival confiando en valor de nuestros compañeros".