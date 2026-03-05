El CB Zamora vuelve a la competición en viernes

El CB Zamora regresará a la competición tras el parón por las ventanas FIBA con dos duros compromisos como serán el Agropal Palencia este viernes a las 21.00 horas en el Municipal Palentino, y el martes en el Ángel Nieto recibiendo al Movistar Estudiantes a las 20.30 horas.

Son el tercero y séptimo clasificados, los finalistas de la Copa España que ganó el equipo del Instituto Magariños, que pondrán en peligro ese duodécimo puesto que ocupa el equipo de Saulo Hernández con solo una victoria de ventaja respecto al Cantabria, aunque dispone de cuatro de ventaja respecto a los cuatro últimos clasificados que se encuentran implicados en la lucha por la salvación.

Trece son las jornadas que quedan todavía de Liga regular, por lo que pueden pasar todavía muchas cosas en esta emocionante Primera FEB, aunque el CBZ no tiene un calendario muy complicado en cuando supere a estos dos primeros escollos. Disfrutará el fin de semana siguiente de la jornada de descanso y recibirá en el Ángel Nieto al Menorca (8º), para viajar a continuación a Ourense (10º). Jugará a continuación dos encuentros seguidos en el Ángel Nieto frente a Fuenlabrada (6º) y Fibwi Mallorca (11º), y luego dos partidos fuera frente a los colistas Melilla (17º) y Cartagena (15º).

La recta final de la liguilla contempla los partidos contra Cantabria (13º) en casa, Oviedo (9º) en el Principado y Alicante (5º), en el Ángel Nieto.

Será una parte final de la temporada dura en la que, Saulo Hernández tendrá que seguir sacando el máximo partido a su plantilla en la que Roberts parece ya totalmente repuesto de su larga inactividad y habrá que incorporar al último fichaje, el esloveno Bine Prepelic que todavía no ha podido debutar con el CB Zamora y que está llamado a jugar un papel importante en el equipo.

En esta primera parte de la campaña el CB Zamora Caja Rural ha destacado en lanzamiento de triples y encabeza actualmente la clasificación con un 37% de eficacia (169/454) y obtiene un gran rendimiento en rebotes defensivos. En cuanto al rendimiento de sus jugadores, Ty Roberts ya es el sexto máximo anotador con 16 puntos de media por partido, en una clasificación que encabeza el ex del equipo zamorano Jordan Walker con 16,8, mientras Josep Peris es undécimo con 13 puntos de media.

Destaca especialmente Álvaro Martínez que ya figura en la quinta plaza de los mejores reboteadores, pese a no ser un pívot y además es el décimo jugador más valorado de la Liga con 15 puntos de valoración de media. En el capítulo de lanzadores destaca en triples Jacob Round con un 45% que le ha situado en la quinta posición.

Por otra parte, Josep Peris no estará finalmente en la Selección Española de 3x3 que competirá en la segunda edición de la Champions Cup. El base del CB Zamora participó estos días en Zaragoza en la concentración aprovechando las ventajas FIBA de la que el seleccionador nacional, Pedro Meléndez, ha elegido ocho jugadores entre los que no está él, y que volverán a reunirse este sábado 7 de marzo para preparar la cita de Bangkok.

La Selección Masculina 3x3 se volverá a medir a los mejores equipos del mundo en la segunda edición de la Champions Cup, que se disputará en Bangkok (Tailandia) del 13 al 15 de marzo. Pedro Meléndez ha citado de nuevo a ocho de los doce jugadores que han trabajado en Zaragoza .

Los cuatro campeones del mundo, Guim Expósito, Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea y Diego de Blas, más cuatro especialistas como José Antonio Blázquez, Javier Herrero, Isaac Mayo y Jaume Zanca. Se concentrarán este sábado 7 antes de viajar al sudeste asiático el martes 10.

De este grupo de ocho jugadores saldrán los cuatro que disputen la Champions Cup, donde España está enclavada en el Grupo A junto a Serbia, Lituania y Tailandia.