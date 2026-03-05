El Campus Urbano de Samana Santa abre su inscripción

El Balonmano Zamora ha anunciado la celebración de una edición más de su Campus Urbano de Semana Santa, una propuesta ya consolidada en el calendario deportivo local que está orientada a facilitar la conciliación familiar durante el periodo vacacional.

Una actividad cuidada y dirigida a los jóvenes

La iniciativa, que se desarrollará los días 27, 30 y 31 de marzo, y el 6 de abril, está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019 buscando combinar la práctica del balonmano con actividades lúdicas adaptadas a la edad de los participantes. Un programa que se desarrollará en sesiones de cinco horas, dirigidas por monitores titulados, con el pabellón de la Universidad Laboral como escenario. Elementos que prometen ofrecer un entorno "seguro, saludable y educativo" para los participantes, que deberán acudir con su agua, almuerzo y equipamento deportivo.

Cartel del Campus Urbano de Semana Santa del BM Zamora. / Balonmano Zamora

"Además del trabajo técnico y motriz, los participantes tomarán parte en dinámicas que buscan reforzar valores como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo, aspectos que el Balonmano Zamora considera fundamentales en su labor de promoción del deporte base", señala el club sobre su Campus Urbano de Semana Santa cuyas cuatro fechas se efectuarán en jornadas con horarios de 9.00 a 14.00 horas.

Coste

El Balonmano Zamora ha detallado que el precio por participante para poder asistir los cuatro días al Campus Urbano de Semana Santa será de 50 euros, contando este coste con una tarifa reducida de 40 euros en caso de ser el segundo hermano de la familia inscrito. Además, también se contempla la inscripción de jóvenes por jornadas sueltas, siendo el precio de las mismas de 15 euros al día (10 en el caso de segundo hermano), siendo necesario indicar en el formulario de inscripción las fechas seleccionadas en este caso.

Inscripción

La inscripción para la iniciativa pistacho se formaliza exclusivamente a través de un formulario online, que debe completarse en su totalidad y acompañarse del justificante de pago realizado a la pertinente cuenta del club en Caja Rural de Zamora con el concepto Campus Urbano junto al nombre del participante. Una vez enviado, el registro queda confirmado sin necesidad de respuesta adicional. En los días previos al inicio del campus, las familias recibirán por correo electrónico la información final de la organización del campus.