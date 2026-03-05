Benavente celebra una carrera nocturna por el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Benavente a través de su Concejalía de Deportes organizará este sábado, 7 de marzo, la Carrera Nocturna de la Mujer a partir de las siete y media de la tarde con salida desde la Plaza Mayor y un recorrido de 3 kilómetros por el centro de la ciudad.

La concejala de Deportes, Elena Justo y las representantes del Club Benavente Atletismo, Maria Teresa Garcia y Raquel Corral, comperecieron en el acto de presentación y animaron a benaventanas y benaventanos a participar en esta prueba. La cita, apta para todos los públicos, tanto hombres como mujeres, también podrá realizarse caminando y los 200 primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa. Las inscripciones podrán realizarse en la zona de salida desde las seis y media de la tarde. El recorrido de esta prueba arrancará en la Plaza Mayor y dará dos vueltas a un circuito urbano de 1,5 kilómetros por las siguientes calles: Plaza Mayor, Calle Cartagena, Herreros, Plaza de Santa María, Plaza de la Madera, Candil, Plaza San Martín, Calle Dominicas, CSanta Rosa, CSancti Spiritus, Plaza Juan Carlos I, Mota Vieja, Calle de la Mota, Plaza Juan Carlos I, Doctor García Muñoz, Plaza de Santa María, Calle de la Rea, Pasaje de las Guindas y Plaza Mayor de nuevo. n