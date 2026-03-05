Día Internacional de la Mujer
Benavente celebra una carrera nocturna por el Día Internacional de la Mujer
Ayuntamiento y Benavente At. ofertan una actividad sobre un circuito urbano que no tendrá carácter competitivo
El Ayuntamiento de Benavente a través de su Concejalía de Deportes organizará este sábado, 7 de marzo, la Carrera Nocturna de la Mujer a partir de las siete y media de la tarde con salida desde la Plaza Mayor y un recorrido de 3 kilómetros por el centro de la ciudad.
La concejala de Deportes, Elena Justo y las representantes del Club Benavente Atletismo, Maria Teresa Garcia y Raquel Corral, comperecieron en el acto de presentación y animaron a benaventanas y benaventanos a participar en esta prueba. La cita, apta para todos los públicos, tanto hombres como mujeres, también podrá realizarse caminando y los 200 primeros inscritos recibirán una camiseta conmemorativa. Las inscripciones podrán realizarse en la zona de salida desde las seis y media de la tarde. El recorrido de esta prueba arrancará en la Plaza Mayor y dará dos vueltas a un circuito urbano de 1,5 kilómetros por las siguientes calles: Plaza Mayor, Calle Cartagena, Herreros, Plaza de Santa María, Plaza de la Madera, Candil, Plaza San Martín, Calle Dominicas, CSanta Rosa, CSancti Spiritus, Plaza Juan Carlos I, Mota Vieja, Calle de la Mota, Plaza Juan Carlos I, Doctor García Muñoz, Plaza de Santa María, Calle de la Rea, Pasaje de las Guindas y Plaza Mayor de nuevo. n
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Aliste da su último y emotivo adiós a la primera víctima mortal de 2026 en las carreteras de la comarca