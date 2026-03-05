Ana Tainta, jugadora del Recoletas Zamora: "Hemos recuperado nuestro juego"

Ana Tainta, jugadora del Recoletas Zamora, afirmaba este jueves en rueda de prensa que tanto ella como su equipo no bajarán los brazos "en ningún momento" pese a tener el play-off al alcance de la mano. Las naranjas están dispuestas a "pelear todos los partidos"; el primero, este fin de semana ante Bosonit Unibasket, un encuentro en el que espera se vuelva a apreciar "el estilo Zamarat".

De vuelta al juego naranja

Tainta aseguró que las sensaciones en el vestuario zamorano han mejorado en las últimas semanas: "Tras las tres derrotas consecutivas que tuvimos, esta racha de victoria nos ha hecho recuperar nuestro juego, y creo que podemos mantenerlo hasta después de la ventana de selecciones". Una evolución que, apuntó, se debe a "contar con más gente en rotación", algo que será clave en el futuro, pues al Recoletas Zamora le tocarán "partidos difíciles" en el tramo final de liga.

"Más gasolina"

La jugadora del Recoletas Zamora destacó que la principal diferencia que se aprecia en las últimas semanas es que "la gasolina ahora llega para más" con la incorporación de dos nuevas jugadoras a una plantilla que "está volviendo a tener esa identidad defensiva, yendo a tope desde el principio". "Ya se notó en Cáceres y lo notamos el último día", aseguró.

Ana Tainta trata de avanzar defendida por una jugadora de Celta Femxa. / José Luis Fernández

Los refuerzos harán crecer al equipo

Tainta se mostró confiada en que los refuerzos harán al equipo evolucionar durante las próximas semanas, ya que la adaptación ha sido rápida. "Son jugadoras de un perfil parecido al que tenemos todas. Saben bien que el equipo debe ser enérgico desde el principio de partido, presionar... saben que tenemos que pelear de esa manera para poder ganar partidos y eso se nota", comentó al respecto.

Casi clasificadas, pero sin confianzas

En cuanto a la situación del Recoletas Zamora en liga, Ana Tainta restó importancia al colchón de tres victorias que las zamoranas tienen sobre sus inmediatas perseguidoras en la clasificación: "para nada vamos a bajar los brazos por ello, nosotras no podemos dar nada por hecho en pista". De hecho, aseguró que la intención este fin de semana es la de "lograr una nueva victoria antes del parón" para encarar con más garantías "los partidos difíciles que hay después e intentar sacar todos los encuentros que podamos entonces".

Ganar es el objetivo; la clasificación se mira después

De hecho, la jugadora naranja aseguró que no se piensa en esa clasificación cercana del play-off y se trabaja, únicamente para ganar partidos, sin mirar la tabla. "Personalmente, no he pensado en ello en ningún momento en pista. Es algo que hablamos hace poco y ni siquiera tenía idea de que la diferencia que tenemos a favor fuera la que es", comentó, apuntando: "tenemos que centrarnos en ganar cada partido, empezando por este, y luego seguir peleando pro ver cuántas victorias vamos a necesitar cuando estemos clasificadas... por eso, a nivel de cuentas, estoy bastante tranquila". Y es que, a Tainta, como al resto de sus compañeras, le preocupa ganar por encima de los números de la clasificación.