FÚTBOL / PRIMERA rfef

El Zamora CF se la juega ante un rival muy irregular

El equipo asturiano le recibe este domingo (12.00 h.) con cuatro puntos menos en la clasificación pero tras dos empates de prestigio ante Castilla y Tenerife

El cartel anunciador del partido que se juega en Avllés. | LOZ

Manuel López-Sueiras

Zamora

El Zamora CF se juega gran parte de la temporada el próximo domingo (12.00 horas) en su visita al Real Avilés, un viejo conocido de fases de ascenso y de temporadas en Segunda B que está desarrollando una temporada bastante irregular que le ha llevado a filtrear con los puestos de descenso que tiene ahora a solo cuatro puntos.

El equipo asturiano tiene las mismas nueve victorias que el Zamora, pero ha encajado cuatro derrotas más (12) tal vez fruto de una clara debilidad defensiva que le ha llevado a ser el equipo que más goles encaja, un total de 45 en las 26 jornadas disputadas, con una media de 1,7 por partido.

El equipo que dirige Daniel Vidal no consiguió su primera victoria hasta la tercera jornada, pero luego encadenó tres triunfos ante Athletic (3-2), Guadalajara (3-4) y Zamora (2-3) en el Ruta de la Plata. Posteriormente volvería a encadenar dos victorias: Arenteiro (1-0) y Cacereño (0-4) más un empate sin goles con el Arenas.

Pero el último tramo del calendario no ha sido bueno para los asturianos que encadenaron cuatro derrotas: Lugo (1-2), Mérida (1-2), Arenteiro (6-3) y Celta (4-2) que le situaron en una posición muy delicada. Sin embargo, los refuerzos parece que comienzan a ser efectivos y las dos últimas jornadas se saldaron con dos empates de prestigio frente a Castilla (1-1) y Tenerife (2-2) con un inverosímil gol del veterano Natalio quien ha dicho que el domingo contra el Zamora "esto tiene que ser una caldera porque necesitamos los tres puntos y hace falta que nosotros respondamos en casa para darle alegrías a la gente que se va fastidiada a casa si no consigues los tres puntos", señaló el delantero.

Por otra parte, el Zamora CF comunicó ayer el fallecimiento de uno de los socios más veteranos. Fermín Lozano Julián, a los 80 años, cuya misa de funeral se oficiará este miércoles a las 12.00 horas en la iglesia de Roales.

