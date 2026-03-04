Villaralbo no lo tuvo fácil ante el Benavente B

El Villaralbo “B” se adjudicó una importante y justa victoria ante el combinado rojillo en un partido en el que los locales dominaron el juego, y sentenciaron en la recta final del encuentro. Los azulones arrancaron el choque encerrando a los visitantes en su campo. Marcos B., mediada la primera mitad tuvo la ocasión más clara para los locales pero su remate se fue al limbo, con todo para marcar.

Tras la reanudación, los locales dieron un paso adelante. Aumentaron el ritmo de juego, y el partido ganó en verticalidad por parte de ambos conjuntos. Iker, con un disparo lejano, y Peña con un cabezazo que envió Emilio a córner, realizando una gran intervención, avisaban de las intenciones villaralbinas. Fer A., tras un gran pase de Peña, anotaba el primer gol del partido en un mano a mano que el atacante azulón mando a la red. Poco duró la ventaja local, Nico recogía un rechace en el área, en el saque de una falta para poner la igualada en el tanteador. Con el empate en el marcador, y todo por decidir ambos conjuntos buscaban el gol, que llegaría del lado local por mediación de Hugo Arce, con un cabezazo que ponía en ventaja a los villaralbinos, que ya contaban con un hombre más sobre el terreno de juego, en un error de Chusfe que vería la tarjeta roja directa, en una acción que no dejó dudas al colegiado. Los minutos finales fueron de dominio azulón, que amentarían la ventaja en un claro penalti cometido sobre Manu, que José transformaría en gol para certificar la victoria villaralbina ante un rival complicado de batir para sumar tres nuevos puntos que le mantienen en lo alto de la clasificación. n