Thrastarson se gana el puesto con Islandia

Styrmir Thrastarson hizo méritos suficientes para ganarse un puesto en la selección nacional de Islandia tras disputar dos nuevos partidos de clasificación para el Mundial 2027 frente a Lituania que con una ajustada victoria por 86-85 el pasado sábado en Islandia y con derrota por 99-82 en tierras lituanas. El alero del CB Zamora Caja Rural sólo jugó 9 minutos en el primer partido en los que anotó dos puntos para terminar con una valoración de +3. En el partido de Lituania el alero del CBZ ya dispuso de 13 minutos en los que anotó dos canastas de 2 puntos y tres tiros libres para terminar con +5. Islandia es ahora tercera con 2/2 en el grupo D que encabeza Italia con 3/1.

Por su parte, la Dinamarca de Kristensen es última en el grupo A que lidera España. El pívot del CB Zamora Caja Rural tan sólo intervino en el primero de los dos partidos que jugó el equipo danés contra Georgia y que se saldaron con sendas derrotas por 71-89 en tierras danesas y 89-60 en Tbilisi. En el primer partido disputado en el Farum Arena jugó solo 4 minutos en los que, sin embargo, anotó 4 puntos, cometió dos faltas y capturó un rebote para puntuar +6.

España, Georgia, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Alemania, Israel, Polonia, Finlandia y Francia han asegurado el pase a la segunda ronda de la fase de clasificación europea para el Mundial de baloncesto 2027 a falta de una ‘ventana’ para completar la primera etapa. El conjunto de Chus Mateo, junt a Polonia y Turquía son los únicos que han vencido en los cuatro partidos disputados y el resto ya han perdido uno o dos encuentros.

Grandes selecciones, como Eslovenia, Serbia, Grecia, Italia, Lituania y Eslovenia aún tienen que certificar el billete. n