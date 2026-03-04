Educación
Los Sauces acogió el programa "Todos Olímpicos"
M. L. s.
El Colegio Los Salados de Benavente recibió la visita del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, acompañando a los atletas olímpicos Oscar Perales Pérez y Laura López Valle para el desarrollo de una sesión formativa con los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria dentro del programa "Todos olímpicos".
El programa educativo pretende difundir los valores olímpicos, reforzar la practica del deporte ente los estudiantes y promover la salud a través de la promoción de la actividad física y los hábitos saludables.
La sesión se dividió en dos partes: una presentación audiovisual para tratar diversos aspectos del Movimiento Olímpico y una segunda parte práctica en la que se utilizaron diferentes materiales de la alta competición.
Este programa es la segunda ocasión que se pone en práctica en el centro escolar benaventano, la anterior fue en abril de 2024 y entonces, los atletas y el propio Enrique Sánchez, contaron a los alumnos su experiencia en los Juegos Olímpicos. n
