KARATE
Los hermanos Gregorio fueron segundos en el "Ciudad de Benavente"
M. L. S.
Zamora
Los hermanos Alex y Nayara Gregorio, del club Amigos del Karate de Zamora firmaro sendos segundos puestos en la tercera edición del Campeonato de Kárate Ciudad de Benavente en el que se dieron cita casi 150 competidores. Alex Gregorio se colgó la medalla de plata en la categoría 2016, mientras Nayara Gregorio fue segunda en las nacidas en 2013. n
