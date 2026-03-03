El CFS Ciudad de Toro arranca un punto en su visita al Laguna FS

El CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero arrancó un valioso punto de su visita a Laguna de Duero al firmar tablas (4-4) con el Laguna FS en un partido que se complicó mucho para el conjunto zamorano, obligado a remontar en los últimos minutos un marcador muy adverso.

Un partido con alternativas

La primera mitad transcurrió igualada siendo la nota más destacada el gol que adelantó a los locales poco después de superarse el cuarto de hora de juego. Un gol que igualó al inicio de la reanudación el equipo de Alberto Grande.

Ese tanto al comienzo de la segunda mitad no anticipó el desarrollo de los siguientes minutos, con los vallisoletanos firmando tres goles con los que acariciaban el triunfo.

Sin embargo, el CFS Ciudad de Toro se rehizo en la recta final y con tantos de Tascón, Chupe y Álvaro consiguió evitar la derrota.

Suspendido el duelo del River Zamora "B"

El Caja Rural River Zamora «B» no sumó punto alguno en la primera jornada del mes de mazo dentro de la Tercera Federación de fútbol sala al suspenderse su encuentro programado para tal fecha. Un choque que tenía como escenario el pabellón municipal José Hernández Macías de Morales del Vino y que, bajo el arbitraje de Iria García Arjones, enfrentaba al filial blanquinegro con el CD Juventud del Círculo Católico.

Esta incidencia deja al River Zamora «B» en undécima posición de la tabla con 26 puntos, contando con un partido menos que la mayoría de rivales