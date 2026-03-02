El X Triatlón Ciudad de Zamora ya tiene fecha para este 2026: será el 6 de junio

El Triatlón "Ciudad de Zamora", una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local, ya tiene fecha. Según ha confirmado el club Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, la edición de 2026 se celebrará el próximo 6 de junio. Día en el que la prueba festejará una década de recorrido.

La cita, en preparativos

La entidad zamorana se encuentra ya organizando los preparativos para el décimo aniversario de la prueba, competición a la que da forma con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento y Diputación de Zamora, sin olvidar a las empresas como Construcciones Martín Peña y Caja Rural. Entidades y firmas cuyo apoyo al triatlón durante años ha conseguido que sea un deporte importante en Zamora, con gran aceptación entre los mayores y una cantera cada día más prolífica.

GALERÍA | El Triatlón "Ciudad de Zamora" hace vibrar a la capital del Duero / Miguel Ángel Lorenzo

Todo un referente regional

Durante diez años, el Triatlón "Ciudad de Zamora" ha ido creciendo hasta convertirse en todo un referente en el panorama regional de su deporte. Una relevancia que llevará a la cita a repetir como Campeonato de Castilla y León este 2026, tanto en la distancia Sprint como en categoría juvenil (Súpersprint).

Datos de la próxima edición

Para la próxima edición se espera que compitan por el título regional un total de 250 triatletas, número máximo de dorsales para la competición que contará con la playa de los Pelambres como epicentro una vez más.

Cartel del Triatlón "Ciudad de Zamora" / Cedida

Por ahora, se desconoce si la prueba repetirá el recorrido de la pasada edición, que acercó el triatlón al centro de la ciudad, o regresará a su circuito más tradicional.

Lo que ya es una certeza es su centro neurálgico y su paso tanto por el puente de los Poetas como por el Puente de Piedra, con la playa de los Pelambres como inicio y final de un trazado en el que la estampa de la catedral de Zamora y el Río Duero volverán a ser los protagonistas.

Abierto a las grandes figuras

En cuanto a la participación, Triatlón Duero confía en "contar con grandes triatletas" como lo ha hecho ya en muchas ediciones. Sin ir más lejos, en 2025, se alzaron campeones en Zamora tanto Kevin Tarek Viñuela como Esther Gómez, dos de los triatletas de élite en el panorama nacional. Figuras que podrían repetir a orillas del Duero.