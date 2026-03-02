Kárate
Shotokan Kárate Benavente brilla como anfitrión en el III Campeonato "Ciudad de Benavente"
La entidad local consiguió 33 podios en la exitosa jornada celebrada en La Rosaleda
El CD Shotokan Kárate Benavente volvió a exhibir todo su potencial ante su público en el pabellón de La Rosaleda, escenario el pasado fin de semana del III Campeonato de Kárate "Ciudad de Benavente"; una cita que volvió a ser todo un éxito tanto por su amplia participación como por el elevado nivel de los deportistas implicados.
140 competidores de entre 4 y 17 años
El campeonato contó con nada menos que 140 competidores de diferentes clubes pertenecientes a categorías entre benjamín y júnior. Un grupo de deportistas de entre 4 y 17 años de edad que hizo las delicias del público dentro de la modalidad de kata.
Grandes resultados para el anfitrión
Como no podía ser de otra forma, el club anfitrión fue uno de los grandes protagonistas y saldó la cita con un total de 33 podios, firmando 10 primeros puestos, 8 segundo y 15 terceros. Un excelente resultado sobre el tatami que permite corroborar que la preparación del futuro Campeonato Regional Infantil de Castilla y León en Astorga (el próximo día 22) y del Campeonato Provincial de Edades de Zamora (en el mes de mayo) avanza por buen camino para los benaventanos.
