El judo zamorano se luce en Europa de la mano de Elena Bahamonde y da nuevas alegrías en el Campeonato de Castilla y León

El judo zamorano vivió un fin de semana de gran actividad con la disputa del Campeonato de Castilla y León en el pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. La delegación provincial estuvo integrada por deportistas del Club Gokyo y del Club Judo Morales, que afrontaron una competición exigente ante los mejores judokas de la comunidad.

Participación del Club Gokyo

En categoría cadete, el Judo Club Gokyo estuvo representado por Nicolás Del Arco, que compitió en -55 kg. El zamorano logró superar su primer combate, aunque finalmente quedó fuera de las rondas decisivas, sin opciones de acceder a la lucha por las medallas. Su actuación dejó buenas sensaciones pese a la dureza del cuadro competitivo.

El joven equipo del Judo Morales

El Club Judo Morales presentó un conjunto muy joven, con tres de sus cinco judokas debutando en la categoría. En -52 kg, Sofía Domínguez cayó en segunda ronda sin opción de repesca. En -60 kg, Rodrigo Gil corrió la misma suerte, quedándose fuera de la pelea por los metales. También en segunda ronda se despidió Juan Meana en -66 kg, uno de los favoritos de la categoría, que no pudo desplegar su mejor judo en esta ocasión.

Dos bronces para Zamora

Las mejores noticias para el judo zamorano llegaron de la mano de Andrés Rodríguez en -73 kg, quien firmó un campeonato muy sólido, con combates de gran exigencia física, que le permitieron subir al pódium y conquistar una medalla de bronce muy trabajada. También brilló Elena Castrillo en -52 kg, que completó un torneo sobresaliente, basado en un judo inteligente y eficaz. La zamorana rozó la final, pues dominaba claramente su combate de pase cuando una acción inesperada de su rival la dejó fuera. Aun así, logró una meritoria medalla de bronce.

Competición infantil por la tarde

La sesión vespertina estuvo dedicada a los infantiles, donde también participaron equipos muy jóvenes. El Club Gokyo compitió con Paula Mateos en -48 kg, quien alcanzó la repesca, aunque no pudo avanzar hasta los combates por las medallas. Por parte del Judo Morales, Óliver Gómez en -50 kg cayó en segunda ronda sin repesca, mientras que Celia Hernández en -52 kg quedó eliminada en su primer combate. La actuación más destacada fue la de Lidia Coco en -40 kg, que ganó su primer enfrentamiento y, tras caer en el segundo, accedió a la repesca. Allí mostró una gran determinación que la llevó hasta la lucha por el bronce, finalizando en una cuarta posición muy meritoria para una judoka de primer año.

Elena Bahamonde, en la cita europea. / Cedida

Elena Bahamonde, novena en la Copa de Europa junior

Mientras tanto, en Móstoles, la judoka zamorana Elena Bahamonde representó al judo provincial en la Copa de Europa junior, donde volvió a demostrar su nivel competitivo. Bahamonde firmó un noveno puesto tras medirse de tú a tú con rivales de altísimo nivel internacional, en combates muy exigentes y de gran calidad técnica.