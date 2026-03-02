Irene Nieto y Jaime Carro destacan en el buen hacer del CN San José Obrero en el Campeonato de Castilla y León infantil de Invierno

El Club Deportivo Natación San José Obrero firmó un brillante papel en el Campeonato de Castilla y León de Natación Infantil de Invierno, celebrado los días 28 de febrero y 1 de marzo en la piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid. Pese a acudir con una expedición reducida —solo cinco nadadores, tres chicos y dos chicas—, el conjunto zamorano completó un campeonato sobresaliente tanto en resultados como en sensaciones, acumulando siete medallas (cuatro oros, dos platas y un bronce) y, sobre todo, logrando una marca mínima para el Campeonato de España.

Irene Nieto, gran protagonista

La gran protagonista del fin de semana fue Irene B. Nieto Palacios, que rubricó una actuación de enorme nivel. La joven nadadora se proclamó campeona autonómica en los 50 metros braza con un tiempo de 36.21, mejor marca personal y registro que le otorga la clasificación para el Campeonato de España. Completó su participación con una plata en los 100 braza (1:20.43, también MMP), un bronce en los 200 braza (3:03.34) y un undécimo puesto en los 100 espalda (1:29.05). Su rendimiento confirma la progresión que viene mostrando esta temporada.

Jaime Carro, tricampeón

El otro gran nombre propio del club zamorano fue Jaime Carro Martín, que dominó con autoridad varias de sus pruebas. Se colgó el oro en los 400 libres (4:30.97, MMP), en los 50 espalda (31.43, MMP) y en los 100 espalda (1:05.80), además de sumar una plata en los 200 espalda (2:26.09). Su versatilidad y regularidad lo consolidan como uno de los nadadores más completos del campeonato.

Un equipo muy competitivo

El resto del equipo mantuvo un nivel competitivo muy alto, aportando puestos de mérito y numerosas mejores marcas personales. Lucía Coco Delgado firmó un décimo puesto en los 400 libres (6:17.15), además de mejorar sus registros en los 100 libres (1:17.33, 14.ª) y en los 100 espalda (1:35.86, 12.ª). Zhuze Zhu brilló especialmente en pruebas cortas, destacando su sexto puesto en los 50 libres (30.36, MMP) y su cuarto lugar en los 50 mariposa (33.96, MMP), además de completar buenas actuaciones en los 100 libres y 50 espalda. Por su parte, Mateo Martín Martín sumó tres mejores marcas personales y puestos de Top 10, con un noveno lugar en los 400 libres (5:25.39), un séptimo puesto en los 50 braza (38.20, MMP) y un sexto en los 200 braza (2:22.46, MMP).

La alegría más allá de las medallas

Más allá de las medallas, el club celebra un logro histórico: Irene B. Nieto Palacios y Jaime Carro Martín representarán al CD San José Obrero en el XLV Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno, que se disputará en Sabadell. Un premio al trabajo constante de los deportistas y al compromiso del club con la formación y el crecimiento de sus jóvenes talentos.