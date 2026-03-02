Atletismo
Fermín Cacho, ingresado tras recuperarse de un desvanecimiento
Fue campeón olímpico y de Europa y dos veces subcampeón mundial de 1.500
EFE
El exatleta Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona '92, está ingresado tras haber sufrido un desvanecimiento este fin de semana, según reveló este lunes el alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.
"Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia", escribe Carlos Martínez en X sobre el deportista nacido en Ágreda (provincia de Soria).
Otro exatleta, Abel Antón, también informó en redes del percance de su amigo: "Estábamos manteniendo la privacidad por el respeto y cariño que te tengo amigo y no quería hacer nada público. Dicho esto, espero que te recuperes de este bache como todos los que hemos superado juntos durante todos estos años".
Fermín Cacho, de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia.
Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.
- Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- DIRECTO | Zamora CF - CD Guadalajara: así te hemos contado el partido (1-1)
- La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- El peón forestal fallecido de 66 años en Mahíde 'podría haberse jubilado hace varios años
- Hartos de vacas sueltas, los vecinos de Villaverde ponen una denuncia colectiva. No son el único pueblo de Sanabria con este problema
- ¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza? La propuesta de la nueva alcaldesa lusa para negociar en Bruselas beneficios fiscales para la frontera