El Club Zamorano de Taekwondo se cuelga dos metales nacionales

El Club Zamorano de Taekwondo firmó una brillante actuación en el Campeonato de España Junior y Cadete por Selecciones Autonómicas, una competición a la que solo acceden los deportistas previamente clasificados en sus respectivos campeonatos regionales. Una cita para la que ya es todo un acceder, pero en la que además los zamoranos consiguieron varias posiciones importantes subiendo al podio en varias ocasiones.

Plata nacional para Zoe Ares

La gran protagonista fue Zoe Ares, que se proclamó subcampeona de España, logrando una merecida medalla de plata tras completar un campeonato de altísimo nivel. Zoe realizó varios combates muy sólidos y únicamente cedió en la final ante la competidora que finalmente se coronó campeona de España.

Bronce para Ainhoa García Vargas

También destacó la actuación de Ainhoa García, que consiguió una valiosa medalla de bronce tras alcanzar las semifinales. Ainhoa cayó ante la deportista que posteriormente se proclamó campeona nacional, demostrando que compitió de tú a tú frente a la mejor de la categoría.

Ainhoa García Vargas, en el podio / Cedida

Duna de la Cruz Laguno, a un paso del podio

Mención especial merece Duna de la Cruz, que realizó un campeonato magnífico, disputando tres combates de gran nivel y quedándose a las puertas de la medalla. Su rendimiento y progresión evidencian el gran trabajo que viene desarrollando.

Buenas actuaciones sin recompensa

Mientras, Álvaro Reguilón de Santos firmó una gran participación, cayendo ante el competidor que posteriormente se proclamó campeón de España, lo que refleja el alto nivel del cruce que tuvo desde el inicio.

Por su parte, Rodrigo Martín también compitió con intensidad en una categoría muy exigente, sumando experiencia en un campeonato del máximo nivel nacional.

Baja por lesión

La deportista Carla Morales no pudo participar finalmente debido a una lesión, lo que impidió que pudiera demostrar sobre el tatami el gran estado de forma que había mostrado en la fase regional.