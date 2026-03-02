CD Natación Zamora en el Campeonato de Castilla y León Infantil de Invierno: Octavo puesto y 17 medallas

El CD Natación Zamora firmó una gran actuación en el reciente Campeonato de Castilla y León Infantil de Invierno, cita en la que destacó pese a acudir con una expedición compuesta por seis nadadores. Un grupo reducido que se hizo muy grande, logrando la octava posición en la general de clubes y cosechando un total de 17 medallas en esta cita.

Dentro del sobresaliente papel de la entidad zamorana destacó el joven Hugo Guerra, quien firmó un campeonato prácticamente perfecto. El zamorano se alzó campeón en las cinco pruebas en las que participó (100 y 50 libres, 200 espalda, 200 libres y 100 mariposa), consiguiendo además la mínima para participar en el próximo Campeonato de España en los 100 metros libre con un registro de 56.30, la mejor marca por puntos FINA de todo el campeonato.

Un equipo abonado al podio

El resto de la expedición mantuvo un nivel altísimo, sumando medallas y puntos vitales en cada jornada. Así, África Refoyo destacó con su victoria en los 400 metros libres (5:08.64) y cuatro podios adicionales (dos platas en espalda y dos bronces en mariposa y espalda); Pablo López fue el gran dominador dentro de la modalidad de braza al conseguir el oro en los 50 metros (33.58) y sendas medallas de plata en los 400 y 800 metros libres, además de un bronce en el 50 libre; Mencía Pérez alcanzó lo más alto del podio en s 800 metros libres (11:07.99), así como un meritorio bronce en los 200 mariposa; Candelas Prieto rozó el oro por partida doble con una plata en los 200 metros libres (2:33.45) y una cuarta plaza en el hectómetro libre; y Alejandro Sutil se coló en el Top 10 regional en tres pruebas diferentes (libres y espalda).

El esfuerzo colectivo del CD Natación Zamora también se vio reflejado en el relevo 4x100 metros estilos mixto, donde el cuarteto formado por África, Pablo, Mencía y Hugo consiguió una luchada 5ª posición con un tiempo de 4:57.30.